Zecche, si nascondono nei posti più impensabili di casa tua: come liberarsene definitivamente

Ecco che vi proponiamo alcuni rimedi naturali per farvi eliminare definitivamente le zecche dalla vostra dimora. Leggete per scoprirli tutti.

Con l’arrivo dell’estate e delle alte temperature, la zecca può infestare i nostri animali domestici e poi depositarsi su tappeti, letti, divani e ovunque.

Potrebbero esserci anche zecche in casa senza cani o gatti, poiché aderiscono facilmente a vestiti e calzature.

Comunque sia, la zecca può diventare un grosso problema a causa dei morsi e delle malattie che possono trasmettere. Pertanto, in questo articolo vi spieghiamo come sbarazzarvi delle zecche in casa con diversi metodi efficaci.

Come liberarvi delle zecche

Il primo rimedio che vi proponiamo è quello che mixa ammoniaca e candeggina. In particolare questi due prodotti uccidono la zecca grazie al loro contenuto tossico. Se volete optare per altri rimedi più naturali, però, continuate a leggere.

Esistono delle trappole per zecche che possono essere usate da professionisti nel settore. Vi consigliamo di mettervi in contatto con una ditta specializzata per saperne di più.

Alcuni rimedi naturali

Per quanto riguarda, invece, i rimedi casalinghi, vi consigliamo l’olio di Neem, che impedisce a molte specie di completare il loro sviluppo, motivo per cui è efficace nell’eliminare le larve e le uova.

Per usarlo, dovrete mescolare un cucchiaio di questo olio con mezzo litro d’acqua e metterlo in un flacone spray. Spruzzate in tutta la casa e ripetete ogni cinque giorni per due settimane.

Un altro rimedio è la corteccia di cedro, uno dei repellenti per pulci più efficaci. Prendete alcuni pezzi di questa corteccia e posizionateli sotto e dietro i vostri mobili per tenere le zecche lontane a casa.

E poi ancora l’aceto di sidro bianco o di mele: mescolate una parte di aceto con una parte di acqua e strofinate il pavimento con questa soluzione.

Per quanto riguarda le piante aromatiche, vi consigliamo di posizionare quelle di basilico, di citronella, di lavanda, di menta piperita, di menta verde, di camomilla o di timo vicino alle porte e alle finestre.

Si tratta di uno dei trucchi fatti in casa più efficaci per eliminare le zecche e per mantenere la vostra dimora profumata.

Un’altra soluzione è quella che concilia la lavanda e olio d’oliva. Potete fare un repellente molto efficace mettendo mezzo litro d’acqua, 10 gocce di olio di lavanda e due cucchiai di olio d’oliva in un flacone spray. Quindi agitate e spruzzate la casa con il preparato efficace.