Michelle Hunziker ‘scaricata’ senza scrupoli, Angiolini la dimentica con la sua metà | FOTO

La famosa conduttrice Michelle Hunziker completamente esclusa, il noto medico chirurgo nonché suo attuale compagno Giovanni Angiolini decide di trascorrere dei momenti di relax con la sua metà. Ecco di chi si tratta e cosa è effettivamente successo.

In questi ultimi mesi abbiamo sentito molto parlare della famosa conduttrice, quest’ultima appunto ha deciso di separarsi dal noto imprenditore Tomaso Trussardi dopo ben dieci anni. La notizia ha scatenato un putiferio mediatico, a rendere pubblica la notizia però sono stati proprio loro. Entrambi inoltre hanno confessato di volersi impegnare nel mantenere un rapporto di amicizia e rispetto reciproco così da non influenzare negativamente sulla crescita di Sole e Celeste, ovvero le loro due splendide bambine.

Dopo qualche tempo però, la notizia della separazione ha lasciato molto spazio all’avvicinamento della nota conduttrice al famoso medico. I due infatti sono stati avvistati insieme. Nonostante vi sono innumerevoli scatti pubblici che li ritraggono insieme la donna continua però a dichiararsi felicemente spensierata e lontana da ogni impegno sentimentale.

Le sue parole però non corrispondono ai fatti poiché sono infatti molte le dichiarazioni che confermano la loro vicinanza. In questo ultimo periodo però, anche se la loro relazione sembra procedere a gonfie vele, il medico e compagno della donata deciso di allontanarsi da lei. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo tra i due e chi è la vera metà di Giovanni Angolini.

Giovanni Angiolini dimentica Michelle Hunziker con la sua metà? Ecco di che cosa si tratta e soprattutto di chi

Come via abbiamo già anticipato il chiacchiericcio sul conto della donna continua tuttora a circolare. Pare appunto che i due abbiano pensato di compiere il grande passo vivendo incredibilmente vicini. Questa voce però non ha mai ottenuto la conferma dei diretti interessati e proprio per questo motivo infatti il dubbio inizia ad infittirsi.

Nelle ultime ore appunto, il noto medico ha deciso di allontanarsi dalla donna per trascorre del tempo con una persona a lui molto cara. A rendere pubblico il tutto è stato proprio lui tramite un semplice video. Stiamo ovviamente parlando del fratello di Giovanni, il quale ha trascorso con lui delle ore di relax lontano da ogni impegno e da ogni fonte di stress. I due infatti appaiono sdraiati su dei lettini da spiaggia a godersi il sole. A torno a loro vi sono molte altre persone, la spiaggia però non è dettagliatamente riconoscibile. D’altronde è giusto godersi dei momenti di meritato relax in compagnia della propria famiglia.