A L’Isola dei Famosi i colpi di scena oppure le disavventure non mancano proprio mai. Purtroppo, quando si è un concorrente del reality, bisogna affrontare ogni sfida. Nelle scorse ore è accaduto l’impensabile: scopriamo cosa è accaduto.

Come ben saprete, le discussioni e le sfide sono all’ordine del giorno in Honduras. Poco fa, un concorrente amatissimo del reality di Ilary Blasi è stato costretto ad abbandonare il gioco a causa di un problema di salute non affatto facile. Purtroppo, L’Isola dei Famosi, mette sempre a dura prova i concorrenti, sia a livello emotivo e anche fisicamente: scopriamo cosa è accaduto poco fa, non ci crederete mai.

L’Isola dei famosi, concorrente abbandona il gioco: ecco chi è

L’isola dei Famosi 2022 è uno dei reality più apprezzati e seguiti di sempre. Nei giorni scorsi, uno dei protagonisti ha dovuto abbandonare il reality di Canale 5. Sapete di chi stiamo parlando? Proprio di Marco Cucolo, amatissimo personaggio di questa edizione.

Il giovane fidanzato di Lory Del Santo, ha lasciato l’Honduras per ritornare in Italia ad operarsi a causa di un problema di salute, precisamente, dopo tre giorni dall’eliminazione di lei. Ma cosa ha avuto Cucolo? Ha avvertito alcuni problemi allo stomaco e dopo diversi accertamenti hanno scoperto che doveva essere operato per dei calcoli alla cistifellea.

Ma anche questa storia ha dei retroscena ancora più drammatici, a svelare tutto è stata Lory Del Santo, ha raccontato ogni cosa al settimanale Nuovo, si è lasciata andare a delle dichiarazioni davvero sconcertanti scopriamo di più.

Lory Del Santo, la sconvolgente rivelazione | Duro attacco alla produzione de L’Isola dei Famosi

In un’intervista rilasciata a Nuovo, Lory Del Santo ha fatto delle sconcertanti rivelazioni sulla produzione de L’Isola dei Famosi. La donna sostiene che gli autori della trasmissione abbiano fatto rientrare Marco Cucolo in Italia, solo per farli litigare:

“E’ vero che dovrà operarsi per piccoli calcoli alla cistifellea, ma avrebbe potuto continuare…Il mio sospetto è che l’abbiano prelevato con una scusa per farci litigare in albergo…”

Ma non è finita qui, perché la donna ha rivelato che con il suo fidanzato la situazione è davvero critica, infatti, pare abbia deciso di lasciarlo. Cosa accadrà? Non ci resta che aspettare la prossima messa in onda della puntata de L’Isola dei Famosi per scoprirlo. Sicuramente non mancheranno i colpi di scena.