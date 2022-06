Ciliegie, quali comprare? Il ramo ti dice tutto: controllalo | Se è di questo colore non le toccare

Oltre a scegliere delle buone ciliegie, perché siano dolci è necessario che siano conservate correttamente.

Pertanto, una volta tornati a casa, è bene conservarli direttamente in frigorifero, senza lavarli o coprirli. In questo modo, possono durare tra i 10 e i 15 giorni, anche se l’ideale è consumarli il prima possibile.

Se non li mangiamo, possiamo anche congelarli, anche se perderanno sempre un po’ di sapore. È possibile conservare le ciliegie su un vassoio, disporle in fila e metterle in freezer, dove si conserveranno per diversi mesi.

Analizzare il peduncolo è necessario cercare ciliegie con peduncolo ben unito e di colore verde vistoso. Inoltre, non devono presentare malformazioni, ad esempio essere doppi. Le ciliegie con steli ben uniti sono più fresche e dolci.