Terribile incidente all’Isola dei famosi, naufrago in lacrime: trasferito in ospedale

Attimi di preoccupazione per tutti gli attuali concorrenti dell’Isola dei famosi, proprio lui è stato trasferito d’urgenza in ospedale per via di un gravissimo incidente. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattutto di chi si tratta effettivamente.

In queste ultime ore tutti i concorrenti attualmente presenti sull’isola in Honduras si sono fortemente preoccupati per le condizioni di salute di un loro compagno. Come ben saprete ognuno di loro quotidianamente deve fare i conti con tutte le difficoltà presenti sull’isola e per questo motivo purtroppo, spesso i naufraghi si feriscono per disattenzione o molto altro. Inoltre le loro condizioni fisiche, dopo aver trascorso svariati mesi lontani da ogni confort e soprattutto da fonti di cibo sicure, sono ridotti a condizioni davvero preoccupanti.

Ovviamente prima di intraprende questa assurda avventura ognuno di loro viene messo al corrente degli imprevisti a cui si possono imbattere. Questo però non influenza il soccorso degli addetti. Ebbene si, dietro le telecamere ovviamente vi sono appunto gli specialisti che seguono passo dopo passo le loro condizioni così da poter intervenire nel minor tempo possibile. Nelle ultime ore appunto un naufrago in particolare, per via di un incidente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino. Vediamo quindi nel dettaglio di chi si tratta e cosa è effettivamente successo.

Proprio lui portato d’urgenza all’ospedale, le sue condizioni preoccupano: tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime ore i naufraghi presenti sull’isola in Honduras si sono fortemente allarmati per via delle condizioni di salute preoccupanti del naufrago. Tutti i concorrenti appunto sono corsi in suo soccorso ma successivamente sono intervenuti gli addetti e lo hanno portato via. Stiamo indubbiamente parlando di Edoardo Tavassi, ovvero il fratello della famosa Guendalina. Quest’ultimo infatti doveva, come tutti, affrontare una sfida per aggiudicarsi del cibo.

“Lo spirito dell’isola pretende il salto di qualità e per questo oggi vi vuole navigatori. Sulla barca ancorata al largo c’è un vassoio con pollo e patate per tutti. Per conquistarlo dovrete solcare il mare dei Caraibi su una canoa. Dovete raggiungere la barca, suonare la campana e tornare indietro”– Questo è il messaggio scritto sulla pergamena da lui stesso letta.

Successivamente quindi ha deciso di procedere ma, al primo tentativo ha fallito poiché non è riuscito a raggiungere l’obbiettivo. Al che però ha ritentato ed ha portato a termine la missione. Tornato sull’isola però una naufraga in particolare, Estefania, si è aggrotta che qualcosa non andava: “A un certo punto, mentre Luca sta tornando con il pollo e con le patate, vedo Edoardo che stava piangendo sopra un tronco e che si era fatto malissimo”.

Pare infatti che il concorrente si sia ferito gravemente ed appunto, gli addetti, sono prontamente intervenuti ed hanno deciso di portarlo in ospedale per degli accertamenti. Con lui si è allontanata dall’isola anche Mercedesz, così da poter vegliare su di lui.