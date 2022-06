LDA, assurdo: dopo Amici è incontenibile, ha rotto tutto | Neanche papà Gigi riesce a fermarlo

Il famoso ex allievo del programma Amici di Maria De Filippi, LDA, raggiunge un limite davvero inaspettato. Neanche papà Gigi si sarebbe mai immaginato questo da lui. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è successo effettivamente.

In questi ultimi mesi il giovane ex allievo della rinomata scuola ha attirato incredibilmente l’attenzione del pubblico proprio per via del percorso intrapreso all’intento del programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Lui inizialmente appunto, non voleva affatto rendere pubblico il suo vero nome così da non influenzare in nessun modo la sua avventura. Proprio per questo motivo infatti ha dato prontamente il meglio di sé così da poter dimostrare il proprio valore.

In molti in realtà erano scettici inizialmente ed anzi, alcuni professori hanno incredibilmente criticato il suo talento, considerandolo altamente mediocre. Questo però non ha affatto altro che invogliarlo ancor di più a dare il meglio di sé così da poter trasmettere il suo pensiero e la sua musica.

Dopo infiniti sacrifici ha finalmente raggiunto il suo obbiettivo ed ha raggiunto il cuore di ogni singolo telespettatore. Da allora la sua vita è cambiata completamente, nelle ultime ore però è accaduto davvero l’impensabile. Vediamo quindi che cosa è effettivamente successo e come l’ha presa il papà Gigi.

LDA, ciò che ha fatto è impensabile, perfino papà Gigi non se lo sarebbe mai immaginato: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime ore il giovane ragazzo ha letteralmente stupito tutti i suoi fan con un avvenimento del tutto inaspettato. Per chi non lo sapesse negli ultimi giorni il giovane cantante si è perfino esibito al fianco del padre, in un concerto, cantando uno dei suoi singoli più amati dal pubblico italiano. Il pezzo scelto è stato pubblicato proprio quando il giovane ragazzo era ancora all’interno del programma e fin da subito ha raggiunto numeri del tutto inimmaginabili.

Nelle ultime ore, proprio questo incredibile pezzo ha raggiunto un numero di ascolti sorprendente. Nessuno appunto si sarebbe mai potuto immaginare una cifra del genere. Il singolo appunto ha ottenuto il disco d’oro e perfino il disco di platino. Ha raggiunto appunto molto di più di ben 22 milioni di ascolti. Questo lo conferma tuttora come il più grande cantante della generazione Z, per lui appunto si prospetta un futuro incredibilmente brillante. Il papà Gigi, nelle ultime ore, ha dichiarato di essere molto fiero di lui e sa per certo che questo è solo l’inizio di una lunga carriera.