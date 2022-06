Isola dei Famosi, brutale rissa nel fuori onda: mai viste scene del genere | VIDEO

Isola dei Famosi, arriva la rissa nel fuori onda, mai viste scene del genere. Un filmato mostra tutto. Non era mai accaduta una cosa simile prima d’ora, il pubblico è interdetto.

L’Isola dei Famosi continua a riservare sorprese inaspettate. Avete visto cosa è accaduto nell’ultima puntata? Scoppia la rissa durante il fuori onda. Un filmato mostra che cosa è successo. Incredibile.

L’Isola dei famosi, il reality del gossip

L’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi sta per giungere al termine, tra pochissimo scopriremo anche il vincitore di questo reality che è iniziato subito dopo la fine del Grande Fratello Vip 6.

Alfonso Signorini ha passato le redini della prima serata Mediaset a una grande conduttrice e donna di successo, Ilary Blasi che si è rivelata per un altro anno consecutivo, una perfetta padrona di casa e una presentatrice strabiliante.

Questa edizione del reality di sopravvivenza è la più seguita di sempre. Il successo sarà merito indubbiamente non solo della ex letterina e degli opinionisti della trasmissione ma anche dei naufraghi che stanno divertendo e appassionando i telespettatori.

A proposito di Isola dei Famosi, avete visto che cosa è accaduto? Una furiosa rissa è scoppiata durante il fuori onda. Un filmato mostra che cosa è accaduto. Mai viste scene del genere prima d’ora, il pubblico è senza parole.

Scoppia la rissa nel fuori onda, un filmato mostra cosa è successo

L’isola delle sorprese, così è stata ribattezzata la trasmissione condotta da Ilary Blasi e mai nome fu più azzeccato. Avete visto che cosa è successo nel corso dell’ultima diretta? Scoppia una brutale rissa durante il fuori onda. Protagoniste di un episodio senza precedenti, due tra le naufraghe più esplosive di questa edizione: Guendalina Tavassi e Lory Del Santo.

Le due primedonne dell’Isola non sono mai andate particolarmente d’accordo e anche quando entrambe condividevano l’esperienza da isolane hanno avuto alterchi e discussioni che sono sfociate il più delle volte in liti incontrollate.

Uno scontro tra le due è avvenuto anche nella puntata di lunedì 13 giugno. Lory Del Santo è stata eliminata e ha raggiunto lo studio nel quale è stata presa di mira da tutti per via del comportamento che ha avuto nei confronti di Marco Cucolo, suo storico compagno con il quale ha deciso di interrompere la storia.

La Del Santo è stata poi ironicamente presa in giro anche per via di una questione che da giorni ha fatto impazzire i social. Qualche membro del suo staff ha pubblicato dei commenti a suo favore utilizzando degli account fake, da qui il soprannome datole da Guendalina Tavassi, “Lory Del Vanto” convertito poi in “Lory Dello Sfratto” dopo che in puntata la naufraga ha comunicato al suo compagno Marco Cucolo, costretto a ritirarsi dall’Isola per dei problemi di salute, di andare via dal loro appartamento.

La rissa nello studio è scoppiata però a causa della questione dei contatti fake che da giorni stanno facendo parlare i social. Guendalina ha ironizzato sulla questione ma Lory Del Santo se l’è presa e ha reagito attaccandola verbalmente.

Le due hanno avuto una discussione in diretta davanti a tutta Italia ma il loro litigio è continuato anche durante la pubblicità. Un filmato che è diventato virale mostra le due discutere animatamente fino a quando la Del Santo, furiosa si alza e lascia la sua postazione allontanandosi a malo modo da Guendalina. Insomma, tra le due ormai è guerra aperta.