Vi ricordate di Gero di Uomini e Donne? Prese parte al parterre maschile del trovo over del dating show di Canale 5. In pochissimo tempo, con il suo fascino ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori. Sapete che fine ha fatto? Da non credere.

Per diverso tempo è stato uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne. Oggi non fa più parte della trasmissione, la sua vita è completamente cambiata. Gero Natale, con il suo fascino ha fatto stragi di cuori, infatti, il pubblico non si è dimenticato di lui.

Da quando non lo vediamo nel piccolo schermo, tantissime persone hanno deciso di seguirlo su Instagram, per scoprire di cosa si occupa nella sua quotidianità. Non ci crederete mai, ma la sua vita è davvero cambiata: scopriamo di più.

Che fine ha fatto Gero Natale di Uomini e Donne? Tutta la verità

Senza dubbio, Gero Natale è stato uno dei cavalieri più amati del trono over di Uomini e Donne. Oltre ad aver attirato l’attenzione di diverse dame, durante il percorso nel noto dating show di Canale 5, è entrato nei cuori di milioni di telespettatori. Le sue frequentazioni più importanti sono state con Lara e Samantha, ma non si sono concluse come sperava.

Ma lui, non è passato inosservato agli occhi del pubblico, infatti, dopo aver abbandonato definitivamente il parterre maschile della trasmissione di Maria De Filippi, moltissime persone lo hanno seguito sui social. Sapete che fine ha fatto? Non ci crederete mai, la sua vita è completamente cambiata.

Gero Natale, la sua nuova vita

Durante la sua permanenza a Uomini e Donne, aveva parlato del suo sogno, ovvero quello di diventare pilota di aerei, ma ancora non è riuscito a realizzare questo suo obiettivo, Oggi vive ad Agrigento e lavora come bartender. Nel corso di un’intervista rilasciata proprio recentemente, ha rivelato il suo desiderio di voler aprire un locale tutto suo e sicuramente con la sua determinazione ci riuscirà.

Sui social è seguitissimo, infatti, ha più di 20 mila follower. Attraverso il suo profilo Instagram, abbiamo scoperto che Gero viaggia moltissimo, infatti, non mancano scatti di lui in posti magnifici.

Attualmente, il cavaliere è single e il pubblico spera di rivederlo a Uomini e Donne. Chissà se un giorno rientrerà in trasmissione per rimettersi in gioco proprio come hanno fatto tantissimi altri personaggi del dating show di Canale 5.