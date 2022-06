Dolcetti freddi al cocco senza cottura, 4 ingredienti: neanche in pasticceria li trovi così buoni

Avete presente quella voglia di dolce improvvisa, ma nella dispensa non c’è niente di sfizioso? Abbiamo la soluzione, basterebbe solamente preparare questi fantastici dolcetti freddi al cocco, ci vuole pochissimo tempo: scopriamo di più.

La voglia di dolce vi travolge, ma avete pochissimo tempo? Niente paura, abbiamo la soluzione adatta e golosa per voi. Non servono né ingredienti complicati e nemmeno grandi doti in cucina. Questi dolcetti freddi al cioccolato e cocco, sarà il vostro spuntino preferito.

Non solo sono facilissimi da preparare, ma sono davvero squisiti, con così poco farete felici tutti. Una delle ricette più semplici e buone di sempre: scopriamo di più sulla preparazione, sono addirittura senza cottura, incredibile.

Dolcetti freddi al cocco senza cottura: deliziosi e facili da preparare

L’estate è tornata, ma la voglia di dolce non va mai via. In questo periodo così caldo è davvero difficile rinunciare ad un bel gelato fresco oppure a dei dolci leggeri e gustosi. Proprio per questo, non c’è niente di più adatto dei dolcetti di cioccolato e cocco senza cottura.

E’ uno snack, non molto salutare, ma che appaga la voglia di dolce improvvisa. Sono anche un ottimo dessert da preparare quando si hanno ospiti a casa, soprattutto se non si vuole perdere tempo dietro a lunghe ricette. Siete curiosi di scoprire come si preparano? Rimarrete a bocca aperta: scopriamo di più.



La ricetta dei dolcetti freddi al cocco senza cottura

Per preparare queste fantastiche palline al cocco, ci occorrono davvero pochissimi ingredienti e non servirà nemmeno utilizzare il forno in queste giornate così calde.

La lista di ciò che serve per realizzarli è questa: 600 g di ricotta freschissima; 400 g di cioccolato fondente. 150 g di cocco disidratato grattugiato e infine 150 g di latte in polvere.

Ma come si realizzano? Mettiamo la ricotta in una ciotola, poi, unire i fiocchi di cocco e il latte in polvere. Fate amalgamare tutto, bagniamo le mani e facciamo delle palline non troppo grandi da mettere nel congelatore per 5 minuti.

Nel frattempo, tagliamo a pezzi il cioccolato e sciogliamolo a bagnomaria oppure nel microonde, ci servirà per dare quel tocco in più una volta trascorsi i 5 minuti. E voilà il dolcino senza cottura è pronto per essere mangiato, lo ameranno grandi e piccoli. Se preferite, potreste rimettere tutto nel congelatore, in modo da renderli meno morbidi.