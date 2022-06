Barbara D’Urso, altro che tv: costretta a tornare al suo vecchio mestiere | Inimmaginabile

Barbara D’Urso, altro che televisione! La regina di Canale 5 ‘costretta’ a ritornare al suo vecchio lavoro. E chi l’avrebbe mai detto? Ecco che cosa ne sarà di lei. I fan sono stupiti.

Che sorpresa per i fan di Barbara D’Urso. La Carmelita nazionale messa in panchina, proprio lei costretta a tornare al suo vecchio mestiere. Nessuno se lo sarebbe mai immaginato.

Barbara D’Urso sconvolge i fan

Barbara D’Urso è a buon dire la regina di Canale 5, così l’hanno soprannominata i fan che da anni la seguono. Verace, ironica e dal cuore buono, la conduttrice partenopea è entrata nelle case dei telespettatori tantissimo tempo fa e non è più uscita.

Bazzica sul piccolo schermo da più di un ventennio e, sebbene sia una veterana della televisione, purtroppo per lei non arrivano buone notizie. I piani alti di Mediaset hanno deciso di ridimensionare sempre di più il suo ruolo in televisione e pertanto la conduttrice è stata messa con le spalle al muro.

Sapete come ha reagito? Barbara è ritornata al suo vecchio mestiere. Ecco che cosa sta succedendo nella vita di una delle presentatrici più amate di Mediaset. I fan sono senza parole, scopriamo tutti i dettagli.

La conduttrice partenopea costretta a tornare al suo vecchio lavoro

Barbara D’Urso avrà anche nel prossimo anno televisivo uno spazio sempre più ridotto in Mediaset. La conduttrice partenopea è dovuta correre ai ripari, è stata dunque ‘costretta’ a ritornare al suo vecchio lavoro. Sapete che cosa farà? Sarà di nuovo un’attrice teatrale.

La verace partenopea tornerà al suo primo amore, la recitazione. Proprio lei sarà protagonista di uno spettacolo diretto da Chiara Noschese, “Taxi a due piazze”, che vedrà il suo debutto nel 2023.

La partenopea reciterà accanto a un volto noto del palcoscenico, Rosalia Porcaro. Il primo debutto teatrale di Carmelita risale al 1993 mentre l’ultimo nel 2008 quando ha preso parte allo spettacolo “Il letto ovale” diretto da Gino Landi.

La sua passione per il teatro non l’ha mai abbandonata e dato che il suo ruolo in televisione sarà ancor più ridimensionato rispetto al passato, il teatro si presenta per lei come una ottima alternativa alla conduzione.

Purtroppo i programmi che fino a qualche tempo fa erano di punta per la rete del Biscione come Domenica live e Live non è la D’Urso, non sono stati programmati, anzi, sono stati invece esclusi dai palinsesti Mediaset.

Sebbene la D’Urso abbia tentato di dare una svolta alla sua carriera, da un po’ impantanata sempre nello stesso format, con la Pupa e il secchione show, ha avuto una delusione: questa trasmissione non ha riscosso il successo sperato e dunque la verace partenopea deve ripiegare su altro.

Poco male, il teatro è sempre stata una delle sue passioni più grandi e sicuramente la conduttrice di Canale 5 è felice di tornare a recitare. Mentre per le altre conduttrici Mediaset arrivano nuovi programmi e contratti da firmare oltre che conferme e certezze professionali, il suo futuro a Mediaset è in bilico.

Anche se tornerà alla conduzione di Pomeriggio 5 pure nella stagione 2022-2023, per lei, almeno per il momento, non sono previsti altri programmi.