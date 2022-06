Amici, drastica separazione dopo pochi mesi d’amore: eppure stavano così bene insieme

Dopo pochi mesi dal termine del noto programma televisivo Amici proprio loro si separano definitivamente. La coppia più amata dal pubblico italiano prende una drastica decisione: ecco di chi si tratta effettivamente e cosa è successo realmente.

Nella scorsa edizione del noto programma televisivo condotto dalla famigerata presentatrice Maria De Filippi, si sono creati legami che hanno incuriosito moltissimi telespettatori ed inoltre hanno fatti appassionare ancor di più. Molti appunto sono i giovani talenti che si sono affezionati l’uno all’altro ed hanno condiviso gioie e dolori all’interno della casetta del talent. D’altronde sono diverse le sfide che i concorrenti hanno dovuto affrontare e vi sono oltretutto delle mancanze che difficilmente si possono colmare in un ambiente del genere.

Alcuni giovani talenti si sono visti appunto in condizioni problematiche poiché i vivere lontani dai propri affetti può risultare particolarmente difficile soprattutto se i concorrenti in questione sono solo degli adolescenti. Proprio per questo motivo infatti tutti i talenti hanno deciso di mettere da parte ogni rancore ed instaurare un rapporto unico ed equilibrato il quale continua ad essere vivo tuttora. Anche nelle scorse edizioni abbiamo visto nascere dei legami inestimabili che durano nel tempo.

Solo l’anno scorso infatti la vincitrice del programma ed il vincitore della categoria cantanti, ovvero Giulia Stabile e Sangiovanni, una deciso di iniziare una relazione sentimentale anche molto seria. Tuttora appunto sono in procinto di compiere, lentamente, il grande passo. Per una delle coppie di quest’ultima edizione però la magia è già finita. Vediamo quindi nel dettaglio di chi effettivamente si tratta e cosa li ha allontanati.

Amici, proprio la coppia più amata dal pubblico è costretta a separarsi: tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato il rapporto di una delle giovanissime coppie formatesi all’interno del programma a breve muterà completamente. Stiamo ovviamente parlando del l’ormai noto cantante Albe e della famosa ballerina Serena. I due si sono avvicinati fin da subito ed insieme hanno condiviso tutte le emozioni che il talent ha offerto. Ad oggi però la loro quotidianità potrebbe cambiare incredibilmente.

Il noto cantante appunto, durante un’intervista rilasciata a Casa Chi, ha deciso di parlare del suo rapporto con la ballerina e confessare cosa accadrà in futuro. Per chi non lo sapesse la giovane ballerina Serena ha ottenuto una borsa di studio a New York e per questo a breve dovrà partire e lasciare l’Italia. Questo potrebbe risultare un problema per molti, per Albe invece non è del tutto così.

“Io non so ancora, ci vedremo come fanno tutte le coppie a distanza. Comunque ho fatto un calcolino, da casa mia a casa sua in Puglia comunque il tempo è quello. Sono tipo sette ore da qua a Cerignola, da qua a New York sono sei e mezzo. Quindi guarda, il tempo è quello.”

Albe e Serena continueranno a vedersi anche dopo la partenza 🥰 pic.twitter.com/Il69SoZW9A — Marietta (@Mariettamitica) June 16, 2022

Queste sono le sue parole, le quali confermano la separazione temporanea dal momento che lei dovrà partire ma assicurano un continuo della loro relazione sentimentale. Pare quindi che entrambi si siano già preparati ad affrontare un rapporto a distanza senza riscontrare alcun problema.