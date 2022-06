Alberto di Monaco senza vergogna, inchiodato a ‘baciarsi’ con un’altra alle spalle di Charlene | FOTO

Alberto di Monaco senza freni. Il sovrano beccato a ‘baciarsi’ proprio con lei, alle spalle di Charlene. Una foto incastra il rampollo di casa Grimaldi. Ecco che cosa sta succedendo nel Principato.

C’è alta marea tra Charlene Wittstock e Alberto di Monaco. Il sovrano beccato in compagnia di un’altra donna e non è sua moglie. Inchiodato così, a baciarsi proprio con lei. Che scandalo!

Alberto e Charlene lontani più che mai

Alberto di Monaco e Charlene Wittstock sono di nuovo ai ferri corti. Se fino a qualche settimana fa si parlava di un ricongiungimento coniugale che finalmente aveva portato serenità nella famiglia Grimaldi, arrivano oggi nuove voci di crisi e allontanamenti.

In realtà, fanno sapere fonti vicine alla famiglia Grimaldi, tra Charlene e Alberto l’alta marea non è mai passata, i due starebbero fingendo pubblicamente per via di un accordo privato stipulato qualche tempo fa ma vivrebbero già da molto come separati in casa.

Adesso poi che la sudafricana è risultata positiva al covid-19, vedere i due sovrani monegaschi insieme è sempre più un’utopia. Alberto invece non si nasconde e continua a partecipare agli eventi organizzati dalla Corona come rappresentante ufficiale della dinastia Grimaldi. Avete visto che cosa ha combinato proprio il sovrano monegasco? Beccato a ‘baciarsi’ con lei, alle spalle della consorte.

Il sovrano monegasco beccato a ‘baciarsi’ con un’altra donna

Non tira buon vento tra Charlene Wittstock e Alberto di Monaco. I due sono sempre più lontani e mentre la principessa è in isolamento per via del covid-19, il sovrano monegasco è in libera uscita. Tra eventi, feste e cerimonie ufficiali, non si è fermato un momento. In particolare ha suscitato scalpore una foto che lo ritrae in compagnia di un’altra donna. Stiamo parlando di Mélanie-Antoinette de Massy.

I due, in uno scatto rubato, appaiono complici e sorridenti e addirittura il sovrano di Monaco stampa sulla nuca della donna un bacio affettuoso. Ma chi è la dama della discordia? Mélanie-Antoinette de Massy è una cugina di secondo grado di Alberto ed è una delle donne a cui lui è più affezionato.

I due sono stati beccati ad un torneo di tennis insieme. Complici e affiatati, i media internazionali hanno parlato di uno scoop clamoroso ma in realtà sembra che tra i cugini alla lontana ci sia solo grande affetto.

A far preoccupare è invece la distanza sempre più imponente tra Alberto e Charlene. La coppia ormai conduce vite separate e, sostengono i media internazionali, quando si mostrano insieme è solo per placare le voci di una separazione che in realtà tra le mura della Rocca starebbero già vivendo.