Rosalinda Celentano, non ha bisogno di presentazioni, è la figlia minore di Adriano Celentano e Claudia Mori. E’ un personaggio molto particolare che ha conquistato il pubblico con il suo talento. Ma che fine ha fatto? Scopriamolo.

Rosalinda Celentano, fa parte della lunghissima lista dei figli d’arte che hanno deciso di seguire le orme dei genitori. Ma non per questo la sua vita è sempre stata così facile. La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori ne ha passate tante.

Per anni è stata sempre al centro dell’attenzione, ma è tantissimo tempo che non la vediamo più nel piccolo schermo. Dopo il grande dolore che l’ha segnata è completamente scomparsa: scopriamo cosa è accaduto.

Il dramma di Rosalinda Celentano | Impensabile

Classe 1968, nata a Roma. La terzogenita del Molleggiato e Claudia Mori è senza dubbio uno dei volti più noti del panorama del cinema italiano. Nel corso della sua impeccabile carriera, ha sempre attirato l’attenzione del pubblico per via della sua unicità e vita privata.

In più occasioni, ha parlato del turbolento rapporto con i suoi genitori, infatti, ha spiegato che avrebbe voluto più affetto da parte loro, ma a causa dei loro impegni lavorativi, Rosalinda li ha vissuti pochissimo. Una ferita ancora molto aperta.

Lei ne ha affrontate tantissime, addirittura, durante un periodo buio della sua vita, ha vissuto diversi disordini alimentari. Purtroppo, non è finita qui perché all’età di 47 anni, ha scoperto di avere un tumore al seno. In passato la vedevamo spesso nel piccolo schermo, invece, negli ultimi anni è completamente sparita dalle scene: scopriamo di più.

Rosalinda Celentano lontanissima dai riflettori

Rosalinda, è sempre stata un grande talento, infatti, ha esordito nel mondo dello spettacolo prima come cantante, poi come conduttrice e infine come attrice. E’ sempre stata al centro dei riflettori, ma ultimamente ha deciso di allontanarsi definitivamente.

Una delle sue ultime apparizioni in televisione è stata a Ballando con le stelle. Dopo la fine del programma di Milly Carlucci, ha abbandonato anche il mondo dei social, lasciando migliaia di fan delusi.

Non abbiamo informazioni sui motivi del suo ritiro dalle scene, ma sappiamo che più volte Rosalinda ha spiegato di non essere molto brava con Instagram, ma da diverso tempo ormai, ha riaperto il suo profilo. La seguente foto è il suo ultimo post che ha pubblicato su IG, chissà per quanto tempo sarà attiva sui social.