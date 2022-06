Mosca dell’olivo, metti da parte l’insetticida: la soluzione è in cucina | Te ne liberi per tutta l’estate

La mosca dell’olivo trascorre solitamente i mesi più freddi dell’anno sotto terra, allo stato di pupa, dove riparte tra i mesi di aprile e maggio.

Le zone dove c’è maggiore umidità sono le più soggette alla comparsa della mosca dell’olivo, essendo meno comune alle latitudini con estati secche e temperature elevate.

Dopo aver proceduto alla fecondazione, le femmine cercano un luogo ideale per la deposizione , cosa che di solito fanno sotto la buccia delle olive che si trovano in uno stato intermedio di maturazione.

La valutazione dei sintomi di questa peste è semplice, poiché le olive colpite presentano ferite dovute all’azione delle larve che creano stretti cunicoli nel frutto. In molte occasioni le olive cadono a terra e, in altre si rileva un caratteristico cattivo odore dovuto all’arrivo di batteri e funghi al frutto attraverso queste incisioni.

Sebbene l’intensità e la durata di questa piaga dipenda in gran parte dalle condizioni agronomiche e climatiche in cui si trovano le colture, esistono una serie di misure preventive generali che possono essere adottate, come la distruzione delle pupe svernanti nel terreno alla fine dell’inverno, o la coltivazione di varietà di olivo meno soggette alla mosca e la raccolta anticipata dell’oliva.

L’olivo è un albero che molti scelgono di avere un giardino anche per la sua capacità di adattarsi bene a vari tipi di clima. Infatti lo troviamo anche in territori situati a 800 metri.

Le olive che si stanno preparando sulla pianta in questo periodo, diventeranno l’olio che avremo sui nostri piatti.

Sfortunatamente le piante di olivo possono diventare vittime della Bactrocera Oleae, una famigerata e famosa mosca la cui larva trova rifugio nel frutto distruggendo tutti i suoi elementi nutritivi.

Il suo arrivo si può notare dal buco marrone che rende l’oliva da buttare. Si devono preparare dei trattamenti mirati, in caso contrario il raccolto delle olive andrà perduto