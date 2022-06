Isola dei famosi, Estefania fuori di sé: le mani finiscono proprio lì | VIDEO

Attimi del tuto inaspettati all’Isola dei Famosi, la nota naufraga nonché concorrente del programma, Estefania, perde completamente la testa e mette le mani proprio lì. Ecco tutti i dettagli a riguardo e cosa è effettivamente successo.

Per chi non lo sapesse ogni concorrente che ha deciso di intraprendere questa strepitosa ed estenuante avvenuta ha dovuto fare i conti con innumerevoli difficoltà durante il proprio percorso sull’isola in Honduras. Per quanto possa sembrare semplice godersi il sole ed affrontare la quotidianità su un’isola in realtà non è affatto così. Ognuno di loro appunto deve costantemente mettersi in gioco per continuare la propria avventura. Fra i compiti da portare a termine ovviamente il principale è il procurarsi del cibo. È noto a tutti appunto che solitamente i concorrenti perdono molto peso e spesso questa perdita raggiunge numeri davvero preoccupanti.

Questo però non è l’unico problema, ogni concorrente appunto affronta perfino dei disagi legati principalmente alla mancanza di affetto e molto altro. Essendo costantemente ripresi dalle telecamere, ogni attimo sull’isola viene trasmesso al pubblico e per questo motivo ognuno di loro ha ormai detto addio alla propria privacy.

Nelle ultime ore le telecamere hanno ripreso una scena del tutto inaspettata che vede proprio come protagonista al famosa naufraga. Vediamo quindi Enel dettaglio cosa è effettivamente successo.

La concorrente Estefania mette le mani proprio lì all’isola dei Famosi: tutti i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato nelle scorse ore la giovane modella, nonché concorrente del noto programma condotto dalla famosa Ilary Blasi, ha stupito tutti con una scena del tutto inaspettata. Per chi non lo sapesse tutti i concorrenti ancora in gioco stanno cercando in ogni modo di intrattenersi a vicenda così da non far assalire dalla noia e dalla malinconia. Abbiamo visto appunto Estefania e Mercedesz stuzzicare il Edoardo Tavassi, lasciandolo perfino senza costume.

Nelle ultime ore invece la giovane concorrente ha letteralmente ammirato il compagno di avventura Edoardo, il quale si è presentato con una camicia molto semplice e che richiama appunto i posti esotici. Alla vista del naufrago la donna si è prontamente avvicinata a lui, anche con l’intento di sistemargli alcuni lei del tessuto che cadevano. Al che il naufrago Edoardo si è vantato e si è sistemato da solo dicendole: “Sempre a toccare, devi stare tranquilla”.

Estefania appunto stava per toccare il naufrago proprio lì per sistemargli la camicia ed il pantalone. Ovviamente il suo gesto è stato involontario e non aveva alcuna intenzione di sfiorare le parti basse del concorrente.