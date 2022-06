Ida Platano, clamoroso: si ‘consola’ tra le braccia del famoso calciatore | Hai capito!

La famosa dama di Uomini e Donne, Ida Platano, dopo le problematiche riscontrate decide di consolarsi fra le braccia di un famoso calciatore. Ecco di chi si tratta e cosa è successo effettivamente nelle ultime ore.

Per chi non lo sapesse negli ultimi mesi la donna ha riscontrato diverse difficoltà all’intento del programma condotto dalla famosa Maria De Filippi per via della presenza del suo storico ex Riccardo. I due appunto si sono impegnati in conoscenze differenti e, con il passare del tempo si sono accorti che il sentimento che entrambi provavano l’uno nei confronti dell’altra era ed è ancora molto forte. All’intento dello studio però, dopo aver confessato il proprio pensiero e la gelosia provata, i due hanno avvertito diverse difficoltà nel comunicare ed infatti abbiamo assistito a diversi episodi surreali che hanno scosso terribilmente il pubblico.

Solo pochi giorni al termine del programma infatti i due si sono terribilmente scontrati generando letteralmente il caos. Inoltre pare infatti che il famoso cavaliere ha deciso di prendere una strada completamente diversa ed oltretutto è stato beccato insieme ad una donna molto più giovane della dama.

Alcuni rumour appunto lo vedo molto preso da questa donna e si sospetta una relazione nascosta alle telecamere del programma. Anche per questo la dama non ha affrontato piacevolmente queste ultime settimane. Negli ultimi giorni però pare che la donna abbia deciso finalmente di voltare pagina e consolarsi fra le braccia di un altro uomo.

Ida Platano dimentica Riccardo di UeD e si ‘consola’ con lui: tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato la dama ha sofferto molto per il comportamento, da lei non compreso, del cavaliere. Inoltre solo qualche mese fa aveva perfino intenzione di abbandonare definitivamente il programma poiché secondo lei le ha recato solo dispiacere. Come ben saprete però il dating show è terminato ormai da qualche giorno ed appunto la donna ha deciso di godersi ogni attimo di spensieratezza assieme al figlio. Nelle ultime ore però è stata pubblicata una foto in particolare che la vede proprio come protagonista indiscussa, al fianco di un famoso calciatore.

IDA CHE TI FREGA DI RICCARDO BUTTATI SU ENOCK E PRINCE pic.twitter.com/UyOm4g2CSk — flam🦋(lutto era) (@misonorotta__) June 16, 2022

Stiamo indubbiamente parlando di Enock, il fratello del famoso calciatore Mario Balotelli. Assieme a loro vi era perfino The Goat, dopo aver scattato la foto tutto insieme si sono poi diretti a prendere del cibo ed infatti si può ben vedere lo scatto fatto proprio da Ida. Quest’ultimo infatti li ritrae molto vicini e soprattutto sorridenti. Attualmente non vi sono dei dettagli che potrebbero far pensare ad un coinvolgimento sentimentale da parte della donna. Possiamo però confermare che, a differenza di ciò che in molti si aspettavano, la dama si sta godendo le ferie del tutto spensierata.