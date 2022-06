Brutto incidente all’Isola dei Famosi, di corsa al pronto soccorso: finisce sotto i ferri

By

Isola dei Famosi, protagonista del reality di sopravvivenza subisce un incidente: costretto ad abbandonare la spiaggia, finisce sotto i ferri. Ecco che cosa è successo in Honduras.

Momenti di panico per un volto noto del famoso reality di sopravvivenza: finisce sotto i ferri a seguito di un incidente in mare. Ecco chi ha fatto preoccupare tutti. I dettagli.

Incidente all’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi, edizione 2022, sta per giungere al termine. Il 27 giugno andrà in onda la finalissima e tra i naufraghi attualmente presenti in Honduras si nasconde il vincitore. Sono ormai più di 90 giorni che i concorrenti si trovano su un isolotto sperduto circondato dal mare.

Tra fame, disperazione e la mancanza di affetti e famiglia che diventa sempre più insostenibile, i concorrenti stanno dando prova di una forza interiore inimmaginabile.

A proposito dei naufraghi, sapete che cosa è accaduto? Un amatissimo concorrente subisce un incidente: portato di corsa al pronto soccorso. Tutti si sono spaventati. Ecco chi si è fatto male e come sta adesso. Scopriamolo.

Concorrente finisce al pronto soccorso, preoccupazione dall’Honduras

Non arrivano buone notizie per uno dei concorrenti più amati dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, proprio lei, Mercedesz Henger, portata di corsa al pronto soccorso. La figlia di Eva Henger è stata costretta a lasciare temporaneamente la spiaggia per sottoporsi a controlli medici. Ma procediamo con ordine e vediamo che cosa è successo.

Nelle scorse ore, la bella isolana era in escursione con altri concorrenti per cercare cibo e camminando, ha posizionato male il piede, ha preso una storta ed è scivolata. Per evitare di cadere faccia a terra, ha cercato di attutire il colpo mettendo la mano sott’acqua ma purtroppo si è tagliata a causa di un corallo posizionato su una roccia che le ha ferito la mano.

Per Mercedes è stata necessaria l’assistenza dei sanitari. La ragazza, portata via dalla playa, ritorna qualche ora dopo con la mano fasciata. La naufraga ha avuto ben 4 punti di sutura. Anche Nicolas Vaporidis non si è sentito bene ed è stato portato in infermeria accompagnato da Edoardo Tavassi.

A lasciare però interdetti i telespettatori è la reazione proprio del fratello di Guendalina che non si è preoccupato minimamente per il brutto incidente subito da Mercedesz. Anche la figlia di Eva Henger è rimasta sbalordita tanto che ha preso la sua decisione: mettere un muro tra lei ed Edoardo.

Queste le parole della giovane amareggiata:

“Arrivando in spiaggia Edoardo mi ha chiesto al volo, poi è andato via subito. Posso dire ci sono rimasta male? Poi se ne va a giocare, ridere e scherzare con il Estefania. Non è il mio ragazzo, questa è l’unica certezza che ho”.

Insomma, Mercedesz è delusissima dall’atteggiamento di Edoardo al quale ultimamente si era molto avvicinata. Sembra però che il fratello di Guendalina Tavassi, negli ultimi giorni, abbia riscoperto una passione inaspettata per la naufraga Estefania Bernal.

I due sono sempre più vicini, ridono e scherzano. Mercedesz ha accusato il colpo. In ogni caso, i fan sono felici che la naufraga sia ritornata in gioco e che la sua mano, per quanto ferita, guarirà presto.