Amici, terrore per il famosissimo allievo di Maria: incidente in autostrada | Fan disperati

Amici di Maria De Filippi non è semplicemente una scuola in cui imparare a diventare artisti, esprimere e coltivare al meglio il talento innato grazie al quale ci si riesce a sedere dietro i banchi della famosa accademia, ma è anche una palestra di vita.

Grazie a Maria De Filippi e al team di professori che mette a disposizione degli allievi che hanno la fortuna di accedere alla classe più ambita d’Italia, i giovani talenti hanno già la strada spianata.

Che colpo per i fan di Amici di Maria De Filippi. L’amatissimo allievo della scuola vittima di un incidente in autostrada. Stiamo parlando di Stash dei The Kolors. Il famoso cantante partenopeo e la sua band, nelle scorse ore, si sono spaventati tantissimo e hanno fatto preoccupare anche i loro seguitori.

Il racconto arriva direttamente dai social. Attraverso il loro profilo Instagram ufficiale, il gruppo ha voluto condividere con i fan la spiacevole notizia. Il cantante ha pubblicato la foto della loro autovettura con i vetri schiantati e dal finestrino rotto si nota un carro attrezzi che trasporta via altre auto.

La band informa, attraverso poche righe, che purtroppo saranno in ritardo per il concerto per via di un incidente fatto con un camion che andava contromano. La cosa importante è che nessuno si sia fatto male.

Il cantante rassicura infatti i fan, affermando che fortunatamente stanno tutti bene. I The Kolors si stavano recando a Venafro dove avrebbero dovuto tenere il loro concerto. Stash è stato sicuramente uno dei protagonisti principali anche l’ultima edizione di Amici di Maria Di Filippi.

Da diverso tempo la moglie di Maurizio Costanzo lo vuole al suo fianco, al serale, insieme a Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto. Ironico e divertente, è davvero un portento. La carriera del napoletano è decollata in maniera inaspettata.

Lui e la sua band sono seguitissimi e il successo che riscuotono i loro pezzi ne sono la testimonianza. Stash sta vivendo un periodo sereno non solo da un punto di vista professionale ma anche privato.

Solo qualche mese fa ha annunciato che la sua compagna, Giulia Belmonte, è in attesa del loro secondo figlio. Dopo la piccola Grace la famiglia si allarga e i fan non potrebbero essere più felici per la coppia.