Amici, l’indiscrezione: Luigi Strangis perde tutto: vince LDA | Mai successo prima

Indiscrezione del tutto inaspettata, il vincitore di Amici Luigi Strangis potrebbe perdere tutto rendendo vani i suoi sacrifici. Il suo posto lo prende il figlio di Gigi D’Alessio, LDA. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Questi ultimi mesi sono stati particolarmente complicati per tutti coloro che hanno deciso di intraprendere un percorso all’interno del rinomato programma di Maria De Filippi. Per il giovane cantante però pare che i sacrifici fatti all’intento della scuola siano stati ripagati proprio con la vittoria del noto talent. La sua quotidianità dal termine del talent è notevolmente cambiata ovviamente, ha iniziato appunto ad ottenere dei risultati significativi perfino sulle piattaforme utilizzate dai più grandi volti della musica.

Pare però che questi risultati non contino molto dal momento che una semplice indiscrezione lo vede come protagonista indiscusso di un errore di calcolo. Chi segue il programma sa perfettamente che i giovani talenti hanno creato diversi legami all’interno della casetta e perfino i due cantanti in questione hanno un rapporto amichevole e quasi fraterno.

Tra i due non vi sono mai stati dei conflitti ed anzi si sono sempre sostenuti a vicenda. Pare però che le complicazioni quotidiane stiano mettendo a rischio il loro rapporto dal momento che entrambi si ritrovano l’uno contro l’altro. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo e soprattutto cosa accadrà nei prossimi giorni.

LDA prende il posto di Luigi Strangis, vincitore di Amici: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato il giovane allievo nel tempo ha fatto molti sacrifici per poter portare avanti la sua innata passione per la musica. Fin da quando era un semplice ragazzino lui aveva ben scolpito nella mente ciò che realmente sarebbe voluto diventare, ovvero un cantane professionista seguito da milioni di persone. Ovviamene inizialmente non sembrava affatto realizzabile, attualmente però lui si trova sui scalini del successo e sarà solo ed esclusivamente lui a determinare gli episodi del futuro che desidera.

Pare però che in questo progetto di vita si sia intromesso involontariamente il famoso figlio di Gigi D’Alessio, ovvero Luca. Secondo quanto riportato da Anticipazioni Tv, Luca avrebbe rubato la scena a Luigi sul palco di Sanremo per la prossima edizione del Festival della musica italiana. È risaputo che per Luca sarebbe un sogno che si avvera ed inoltre ha perfino confessato più volte di volerci provare.

Questo quindi ha destato qualche sospetto tanto da far circolare qualche chiacchiericcio. A rendere il tutto realtà però è proprio il comportamento del conduttore del Festival, ovvero Amadeus. Quest’ultimo pare che provi una certa simpatia nei confronti di Luca e per questo motivo si ipotizza un suo coinvolgimento. Luca potrebbe quindi prendere il posto di Luigi in un evento di tale portata? Non ci resta che attendere per capirne di più