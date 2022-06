UeD, proprio lei in dolce attesa: ce lo aspettavamo tutti prima o poi | È rimasta incinta

Proprio lei nelle ultime ore ha confessato di essere in dolce attesa, il noto volto di UeD è rimasta incita. La notizia ha entusiasmato tutti i membri del cast e non solo. Ecco di chi si tratta effettivamente e come lo ha annunciato.

Come ben saprete il rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi ha come principale scopo quello di unire due persone che desiderano trovare l’amore della propria vita. Vi sono innumerevoli coppie che ad oggi coltivano tuttora il loro amore l’uno nei confronti dell’altro. Inoltre, alcuni dei grandi amori nati proprio all’interno dello studio televisivo della nota presentatrice hanno dato orine a delle vere e proprie famiglie che oggi vivono immersi nell’amore.

Alcuni membri del cast delle scorse edizioni purtroppo non ha ancora trovato la persona gusta, l’anima gemella che rallegra le proprie giornate perfino nelle peggiori situazioni. Questo però non significa che le coppie che escono dal programma non provano dei reali sentimenti. Negli anni sono molte le tronista e corteggiatrici che sono rimaste incinte proprio dall’amore della loro vita trovato negli studi e quindi sotto gli occhi di tuti gli italiani.

Nelle ultime ore appunto, è stata annunciata una splendida notizia che ha fatto rallegrare tutti i fan della coppia ed ovviamente i membri del cast del dating show. Vediamo quindi nel dettaglio di chi effettivamente si tratta.

Proprio lei, volto famoso di UeD, annuncia pubblicamente la gravidanza: i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato la notizia ha iniziato a fare il giro dl web per via della conferma della diretta interessata la quale ha deciso di rendere pubblica ed ufficializzare la notizia così da poter far gioire con lei tutti i fan che seguono incessantemente la sua famiglia. Stiamo indubbiamente parlando della famosa Rossella Intellicato. Per chi non lo sapesse diversi anni fa la donna ricoprì il ruolo di tronista all’intento del programma televisivo.

La famosa Rossella condivide la sua quotidianità ormai da diversi anni con il noto Giovanni Ferrero. i due hanno dato il benvenuto al loro primo figlio qualche anno fa ed oggi sono pronti ad accogliere a braccia aperte il secondogenito.

“MAMMA BIS! Vi svelo il mio secondo segreto.. Giovanni Ferrero ora direi che possiamo fermarci!”– Queste sono le sue parole, usate per comunicare la notizia a tuto il suo pubblico con uno scatto incredibilmente tenero. Lei ha comunicato di essere già alla 34esima settimana ed a quanto pare a breve la famiglia sarà al completo!