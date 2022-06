UeD, lo scoop: ‘mollata senza pietà’ dopo neanche 1 mese dalla scelta | Poverina

By

Ecco chi sarebbe il tronista che ha mollato a casa la sua scelta a distanza di un mese dalla scelta di UeD. Scopriamo tutto.

Nelle ultime ore sta circolando una notizia incredibile che riguarda il dating show di canale 5, UeD.

Protagonista dello scoop la ultima coppia uscita dal programma: stiamo parlando di un noto tronista e della sua corteggiatrice scelta proprio un mese fa.

Continuate a leggere per scoprire di cosa stiamo parlando e per capire come mai si dice che lui l’avrebbe mollata dopo solo un mese.

Il tronista di UeD la molla dopo un mese

Ormai la trasmissione di UeD è agli sgoccioli. I tronisti hanno fatto le loro scelte e si stanno godendo le nuove storie d’amore.

Tutti, meno che uno, che a quanto pare sarebbe già agli sgoccioli con la sua fiamma. Stiamo parlando della coppia formata da Matteo e Valeria.

I due sono sembrati affiatati sin dal primo momento e la scelta di Matteo è parsa molto sincera e sentita.

Tutti i protagonisti di Uomini e donne, inoltre, hanno speso parole positive per Valeria, apparsa sin da subito sincera e genuina.

Una fonte, però, rivela che la coppia, a distanza di un mese, sarebbe già in crisi.

Ecco tutta la verità

Da qualche ora circola una notizia shock, diffusa dalla nota fonte vip Deianira Marzano. La donna ha pubblicato su Instagram una chat, successivamente condivisa da alcuni utenti su Twitter.

Nella chat in questione si vede un utente fare una segnalazione molto importante.

Eccola di seguito:

raga ma l’ha mollata a casa dopo neanche 1 mese… povera 😑 pic.twitter.com/lvAWpVrKdv — iamlila (@Gossip14378601) June 16, 2022

La fan in questione ha dichiarato che Matteo sarebbe partito per l’Inghilterra, per stare fuori un mese, perdendosi così addirittura il compleanno della fidanzata.

Inoltre, la fonte ha aggiunto che i due, ancor prima del viaggio in Inghilterra, si vedessero poco e che anche quando fossero insieme sarebbero sembrati molto distanti l’uno dall’altra.

L’invito di Deianira Marzano alla coppia è quello di essere più affiatati, perché alla fine è passato soltanto un mese dalla scelta.

E’ ormai sempre più tipico che le coppie uscite dalla trasmissione di Canale 5 si mollino quanto prima. A cosa sarà dovuto? Rimaniamo in attesa di risposte.

Nel frattempo chiediamo a voi, cosa ne pensate? Credete davvero che Matteo e Valeria siano già in crisi? Fatecelo sapere tra i commenti!