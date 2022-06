Regina Elisabetta cuore di ghiaccio, severissimo obbligo per la piccola Lilibet: costretta a farlo

La Regina Elisabetta senza cuore. Arriva il severissimo obbligo che ha imposto per la piccola Lilibet. I duchi del Sussex costretti a farlo, a seguire le direttive inattese della sovrana. Nessuno si aspettava una imposizione del genere.

La Regina Elisabetta nell’occhio del ciclone. Duro colpo per Harry e Meghan. Povera Lilibet, costretta a farlo. I sudditi sono sconvolti. Ecco cosa ha deciso Queen Elizabeth.

Regina Elisabetta senza cuore

La Regina Elisabetta ha il cuore di ghiaccio. Avete visto cosa ha combinato alla piccola Lilibet? Nessuno può crederci. Sono passati solo pochi giorni da quando si è concluso il Giubileo di Platino.

La monarca inglese ha festeggiato i 70 anni di regno e alla veneranda età di 96 anni ha preso parte a quasi tutti gli eventi organizzati in suo onore. Purtroppo ultimamente sta riscontrando dei problemi di salute abbastanza seri.

La sua vitalità ed energia non sono come quelle di un tempo e sempre più spesso appare in pubblico accompagnata dal suo fedele bastone, uno strumento necessario ma del quale farebbe volentieri a meno.

Nonostante i problemi di mobilità e gli acciacchi dovuti alla vecchiaia, lo spirito di Queen Elizabeth è sempre quello di una regnante. Fredda e razionale, avete visto l’obbligo che ha imposto ai duchi del Sussex? Povera Lilibet, costretta a farlo. I sudditi sono rimasti senza parole.

Il divieto della monarca inglese sconvolge tutti

Harry e Meghan la scorsa settimana sono volati per pochissimi giorni in Inghilterra per prendere parte al Giubileo di Platino. Con la famiglia a seguito, hanno avuto un incontro che pare sia durato solo 15 minuti con la Regina Elisabetta. E, proprio in questa occasione, come riporta il Daily mail che dedica alla sovrana un titolo che rimarrà nella storia, “Lilibet incontra Lilibet”. Queen Elizabeth ha visto per la prima volta la sua bisnipote, la secondogenita di Harry e Meghan.

A suscitare scalpore però è un obbligo che la monarca inglese ha imposto ai duchi del Sussex e cioè, che l’incontro con la secondogenita di Harry non fosse pubblicizzato. Nessuna foto ufficiale è stata scattata, nemmeno dai fotografi ufficiali e di corte, con la nipotina. Nessuno scatto è stato pubblicato sui profili ufficiali dei duchi del Sussex e della sovrana.

Elisabetta ha voluto che questo incontro rimanesse privato e non fosse condiviso con la stampa. Fa sapere una fonte vicina alla famiglia reale:

“Harry e Meghan volevano che il loro fotografo ufficiale catturasse il momento in cui Lilibet ha incontrato la Regina ma gli è stato detto che non c’era alcuna possibilità: è stato un incontro familiare, privato”.

Negli stessi giorni in cui Harry e Meghan erano in Inghilterra per il Giubileo di Platino, la piccola Lilibet ha compiuto il suo primo anno di vita e i duchi del Sussex hanno celebrato il lieto evento con un party a misura di bambino organizzato a Frogmore Cottage.

Grandi assenti, Kate e William, in visita ufficiale a Cardiff e la Regina Elisabetta che non ha preso parte alla festa. Insomma, la monarca inglese ha conosciuto finalmente la sua bisnipote ma l’evento non è stato documentato dalla stampa. Per decisione di Queen Elizabeth, la conoscenza tra le due Lilibet potrà essere solo raccontata.