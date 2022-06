Isola dei Famosi, naufraghi perdono il controllo: lo fanno violando il regolamento

By

Isola dei Famosi, naufraghi perdono il controllo: lo fanno sul serio e violano il regolamento, sono stati però beccati. Ecco che cosa è successo in Honduras. Da non crederci.

Nuovi colpi di scena direttamente dall’Honduras. Alcuni dei naufraghi più amati dell’Isola dei Famosi hanno violato il regolamento. Ecco che cosa hanno combinato, adesso rischiano grosso. Viene fuori tutta la verità.

Caos all’Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi davvero tutto può succedere. Questo è stato il mantra adottato da Ilary Blasi fin dalla prima puntata del noto reality di sopravvivenza che tanto sta piacendo ai telespettatori.

Il 27 giugno si terrà la puntata conclusiva, la finalissima che tutti aspettano con ansia, durante la quale finalmente scopriremo chi sarà il vincitore del game show di Canale 5 che ha riscosso un successo senza precedenti.

I naufraghi di quest’anno hanno attirato così tanto la curiosità e l’attenzione dei telespettatori che separarsi da loro e rinunciare all’appuntamento settimanale e al consueto daytime sarà per il pubblico davvero una batosta.

Nonostante siano monitorati h24 dalle telecamere, alcuni dei naufraghi, pensando di non essere visti da nessuno, si sono resi protagonisti di una infrazione del regolamento. Sapete che cosa hanno combinato? Viene fuori tutta la verità, ora rischiano davvero grosso.

Chi sono i naufraghi che hanno violato il regolamento

Non arrivano buone notizie per i naufraghi dell’Isola dei Famosi, alcuni di loro hanno violato il regolamento. A sganciare la notizia bomba è la ex isolana Lory Del Santo che ha lasciato una lunga intervista a SuperGuidaTv.

La Del Santo ha svelato alcuni segreti che potrebbero mettere seriamente a rischio la permanenza sull’isola di alcuni dei naufraghi più amati dell’edizione 2022 del reality di sopravvivenza.

La soubrette italiana ha smascherato Nicolas, Estefania, Edoardo e Luca. Ecco che cosa ha dichiarato:

“Estefania ha usato il cibo per comprare i concorrenti, lei ha dato metà del nostro cibo che avevamo vinto con una prova ricompensa perché voleva farsi bella agli occhi degli altri, ha dato mezza dispensa del gruppo”.

Riguardo invece ad Edoardo, Nicolas e Luca, la situazione è ancora più grave:

“Edoardo, Nicolas e Luca si sono intascati le pizzette durante una ricompensa e le hanno mangiate di nascosto, nel bosco, pensando di non essere visti da nessuno. Non ho denunciato queste cose perché altrimenti ci toglievano il fuoco e non volevo danneggiare il resto del gruppo “.

Insomma Lory Del Santo è un fiume in piena e gli scheletri nell’armadio che stanno venendo fuori potrebbero costituire un pericolo per la permanenza dei naufraghi sopracitati proprio ad un passo dalla finale.

Lory, che in passato aveva già preso parte ad un’altra edizione dell’Isola dei Famosi, non è stata compresa questa volta dai telespettatori che hanno votato affinché lasciasse l’Isola. Al momento non sta vivendo un periodo propriamente sereno.

Come abbiamo potuto vedere nel corso dell’ultima diretta, quella di lunedì 13 giugno, ha discusso animatamente con il suo storico compagno, Marco costretto tra l’altro a ritirarsi dall’Isola per problemi di salute, e ha deciso per il momento di mettere in stand-by la storia con lui.

Intanto i fan si chiedono se, dopo la confessione di Lory, arriveranno dei provvedimenti severi per i naufraghi colpevoli della violazione del regolamento.