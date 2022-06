Isola dei famosi, Carmen di Pietro senza freni: lo fa davanti alle telecamere col 20enne | VIDEO

La concorrente Carmen Di Pietro dell’Isola dei Famosi lo davanti a tutti i presenti ed alle telecamere proprio con lui. Il suo comportamento senza freni non passa affatto inosservato: ecco tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete il programma continua a procedere incessantemente, anche se l’appuntamento settimanale è di sole poche puntate. Ogni naufrago quotidianamente continua a vivere l’esperienza scelta solo qualche mese fa. Tutti i concorrenti appunto sono confinati su un’isola in Honduras e cercando di superare le numerose sfide che non solo il programma li presenta ma perfino la vita. Ebbene si, ognuno di loro deve costantemente dimostrare di essere all’altezza della situazione e di procurarsi del cibo per continuare a nutrirsi. Inoltre gli affetti lontani e le abitudini giornaliere ormai perse influenzano incredibilmente sul rendimento e sul pensiero degli stessi naufraghi.

La donna all’inizio del programma si è presentata in compagnia del figlio ed insieme hanno iniziato questa incredibile avventura insieme, questo però qualche settimana fa è del tutto finito. Il figlio appunto ha deciso di abbandonare il programma per poter proseguire gli studi. Sull’isola lui ha seguito attentamente ogni singolo suo passo ed anzi l’ha perfino allontanata dalle situazioni spiacevoli.

Oltretutto si è mostrato molto geloso della madre ed appunto la riprendeva perfino sul vestiario. Da quando lui è andato via però la situazione è completamente cambiata. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente successo nelle ultime ore e soprattutto chi è il 20enne in questione.

Carmen Di Pietro lo fa davanti a tutti i presenti ed alle telecamere con lui: di chi si tratta effettivamente

La concorrente negli ultimi giorni ha attirato incredibilmente l’attenzione su di sé per via del suo comportamento molto lontano da quello adottato in presenza del figlio. Solo qualche ora fa appunto si è avvicinata notevolmente ad un giovane concorrente che è entrato a far parte nel cast da solo poche settimane. Stiamo indubbiamente parlando di Luca. I due infatti mentre chiacchieravano con Edoardo Tavassi si sono scambiati un appassionate bacio a stampo.

La reazione del figlio di Carmen di Pietro al bacio con Luca 🤣🤣 pic.twitter.com/LQY3I1wYn0 — Marietta (@Mariettamitica) June 15, 2022

Carmen infatti inizialmente era incredula anche se era proprio lei a volerlo fare, i due poi si sono baciati nuovamente. Il tutto successivamente p stato mostrato al figlio, il quale non è rimasto affatto contento del comportamento della madre e non approva affatto questa assurda vicinanza. Inoltre la naufraga ha poi confessato di essersi sentita nuovamente piena di emozioni dopo tanto tempo e di certo, il bacio fra lei e Luca, non le è affatto dispiaciuto!