“È rimasto senza costume”, scandalo all’Isola dei famosi: hanno ripreso tutto | VIDEO

Scene del tutto inaspettate e vietate ad un pubblico di minori quelle riprese nelle ultime ore. Proprio lui è rimasto completamente senza costume all’Isola dei Famosi. Ecco tutti i dettagli a riguardo e soprattuto di chi si tratta effettivamente.

Nelle ultime ore i concorrenti del noto programma condotto dalla famigerata presentatrice Ilary Blasi, hanno perso completamente la testa sfiorando praticamente la censura. Ebbene si, dopo ormai innumerevoli mesi trascorsi lontani dalle proprie abitazioni e soprattutto dai propri affetti, i naufraghi hanno iniziato ad avvertire la malinconia di casa cercando di riempire i vuoti stringendosi più stretti fra le bracci dai compagni. in questo ovviamente non vi è nulla di male, soprattutto se alla base di ogni comportamento vi è un’estrema fiducia reciproca ed un rapporto significativo.

Essendo abbandonati al proprio destino solitamente, dopo aver adempiuto ad ogni dovere a loro assegnato, i naufraghi si concedono qualche momento di relax godendosi il sole e le onde del mare. Ovviamente la situazione non è delle migliori dal momento che la tensione è ormai palese ed compagna di ogni concorrente. La finale del programma si avvicina sempre più ed a breve appunto verrà eletto il vincitore del reality.

Nonostante manchino solo pochi giorni dal ritorno in Italia, alcuni concorrenti sono ormai stremati e tentano di svagarsi e distogliere l’attenzione per catapultarsi in un’oasi di completato relax. Nelle ultime ore appunto, mentre un naufrago tentava in ogni modo di divertirsi in acqua è accaduto l’impensabile. Vediamo quindi nel dettaglio di chi effettivamente si tratta e cosa è realmente successo.

Proprio lui perde il costume

Sull’isola sono ormai pochi i concorrenti rimasti a gareggiare e tuttora non vi sono delle problematiche particolari che li dividono. Per questo motivo infatti ognuno di loro cerca di colmare i vuoti delle giornate per non farsi trascinare dalla noia. Ovviamente il naufrago in questione è proprio l’anima della festa sull’isola, in ogni situazione lui appunto riesce sempre a sdrammatizzare rubando un sorriso ad ogni concorrente. Stiamo parlando del fratello di Guendalina Tavassi, ovvero Edoardo. Il quale ha deciso di rimanere sull’isola perfino dopo l’abbandono della sorella.

Nelle scorse ore, cercando di strappare un sorriso ai presenti, ha deciso di giocare nell’acqua in compagnia di alcuni naufraghi fra cui persino Mercedesz, Marialaura ed Estefania. Dopo una lunga lotta appunto Edoardo ha iniziato a stuzzicare Estefania durante uno shampoo di quest’ultima. In suo aiuto è corsa prontamente Mercedesz, le quali insieme hanno poi ingegnato un piano per far rimanere il naufrago letteralmente senza l’intimo. Riuscite nell’intento le scene hanno lasciato tutti a bocca aperta dal momento che, se la situazione fosse sfuggita di mano, le riprese sarebbero diventate completamente hot.

Successivamente Mecedesz, ormai follemente presa da Edoardo gli ha consegnato un pareo per coprirsi mentre lei ha indossato un costume da uomo.