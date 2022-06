Claudio Baglioni, l’indiscrezione: ha perso la testa per la famosissima 40enne | FOTO

Il famoso cantante italiano Claudio Baglio lascia i fan di stucco, l’indiscrezione sul suo conto è davvero sorprendente. Ha perso completamente la testa per una donna famosissima di 40 anni. Ecco di chi si tratta effettivamente: tutti i dettagli.

Il noto cantante italiano ha segnato la storia della musica in questi innumerevoli anni di carriera. Lui fin dai primi momenti in cui si è avvicinato al mondo della musica ha lasciato tuti senza fiato non solo per il suo incredibile talento che fino ad oggi ci ha accompagnati in ogni singolo istante della nostra vita, ma perfino per la sua sensibilità. Inoltre, ad interessare il pubblico non è solo ed esclusivamente la sua carriera ma perfino la sua vita privata e principalmente sentimentale a cogliere l’attenzione.

Per chi non lo sapesse il famoso cantante è stato legato sentimentalmente con la famosa Paola Massari, i due si sono divisi definitivamente solo qualche anno fa. per entrambi la vicinanza di uno e dell’altra ha significato molto dal momento che entrambi si sono sostenuti a vicenda all’inizio della loro carriera nel mondo della musica.

Successivamente però, dopo il loro allontanamento ognuno ha preso delle strade separate. Il cantante si è inoltre avvicinato ad un’altra donna, la quale lo ha accompagnato diverso tempo. Nelle ultime ore però una certa indiscrezione ha lasciato tutti senza parole poiché vede proprio lui molto vicino ad una donna famosissima.

Claudio Baglioni perde completamente la testa per una 40enne, l’indiscrezione lascia senza parole. i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato precedentemente, il famoso cantante ha vissuto una vita piena di emozioni che gli hanno permesso di farci appassionare incredibilmente alla sua musica. Ogni sentimento provato è inciso nel testo di ogni canzone da lui stesso cantata. Proprio per questo infatti hanno iniziato a circolare delle voci sul suo conto che lo vedono sentimentalmente legato alla nota Virginia Raffaele.

A lanciare lo scoop è stata proprio la nota influencer Deianira Marzano, la quale solitamente viene informata in anonimato sugli eventi che riguardano la vita privata dei Vip. Pare che la donna in questo ultimo periodo sia molto vicina al cantante, inoltre è stata avvistata ad un suo concerto e vi sono molti dettagli che la riconducono a lui. Ad esempio, vi è un dettaglio in particolare, da lei stessa esposto, che si lega ad una canzone pubblicata proprio da lui. Si tratta di un semplice hashtag, ovvero “#12”. Questo dettaglio viene associato alla canzone di Claudio: Uno e Due.

“Io non so se ci sarai per sempre

Ma è da sempre che tu ci sei stata

È così da quando ti ho incontrata

Tra un crepuscolo di agosto

E un’aurora di settembre.”

Questo è un singolo verso della canzone sopracitata. In molti suppongono che queste parole siano state scritte proprio per lei. Attualmente il chiacchiericcio in questione non ha ottenuto alcuna conferma o semplicemente una smentita dai diretti interessati, questo però non cambia le carte in tavola. Non ci resta quindi che attendere per capire cosa effettivamente accadrà in futuro.