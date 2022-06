Anna Tatangelo derubata, è successo tutto davanti ai suoi occhi: l’ha fregata di brutto

La famosissima cantante italiana Anna Tatangelo è stata derubata dei suoi averi, tutto è successo di punto in bianco. L’accaduto ha scosso tutta la famiglia Tatangelo. Ecco tutti i dettagli su quanto accaduto e chi è il colpevole.

Questi ultimi mesi sono stati particolarmente complicati per la famosissima cantante italiana, come ben saprete vi sono innumerevoli chiacchiericci sulla sua vita privata e principalmente legati alla sua vita sentimentale. In molti infatti affermano che la donna negli ultimi mesi si sia separata dal compagno dopo una lunga crisi riscontrata e tenuta molto lontana dai riflettori per non creare caos. Questo però è molto lontano da ciò che è accaduto solo qualche ora fa, un episodio del tutto insolito e particolarmente allarmante che ha scosso tutta la sua famiglia.

Come ben saprete essendo una persona di un certo calibro e nota a tutti gli italiani, ogni singolo avvenimento attira incredibilmente l’attenzione di tutti i suoi fan. Purtroppo nelle scorse ore ha iniziato a circolare una notizia terribile che ha causato molto trambusto.

L’evento infatti ha scosso non solo l’intera famiglia ma perfino tutte le persone a lei care e tutte le persone che vivono nella loro provincia. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo.

Anna Tatangelo derubata nella notte

Come vi abbiamo già anticipato nelle scorse ore la cantante ha subito un duro colpo poiché è stata derubata inspiegabilmente. In realtà lei non la sola ad aver subito il furto, la sua stessa famiglia ha accusato un duro colpo. Principalmente infatti è stato proprio il padre ad esser derubato dei suoi averi. Pare infatti che i ladri abbiano forzato l’ingrosso dell’azienda di famiglia. Per chi non lo sapesse il padre di Anna, ovvero Dante Tatangelo, possiede una ciambelleria a gestione famigliare. Le ciambelle sfornate dalla famiglia Tatangelo infatti sono molto apprezzate dai cittadini di Sora, comune in provincia di Frosinone.

Secondo quanto è stato reso pubblico i ladri non hanno rubato molto se non una singola cosa di un inestimabile valore per la famiglia, ovvero il furgoncino usato da loro per trasportare le ciambelle nei mercati delle province vicine. Il prodotto che l’azienda fornisce ha origini molto antiche e questo, per tutta la popolazione è del tutto inaccettabile.

Ovviamente gli agenti del commissariato di Sora sono attualmente impegnati nel cercare il colpevole dell’accaduto. Anche se il veicolo è stato ritrovato completamente intatto a diversi chilometri di distanza.