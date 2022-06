Amici, esplode il gossip: “L’ha tradito”, una coppia così tanto amata non c’è mai stata

Ecco chi è l’ex protagonista del talent show di Amici che sarebbe stato tradito. Vi sveliamo tutto in quest’articolo choc.

Le ultime ore sta circolando una notizia shock riguardo un ex protagonista di amici e il suo fidanzato.

Secondo un’indiscrezione, infatti, la coppia sarebbe in crisi a seguito di un tradimento. Continuate a leggere per scoprire tutta la verità sul misfatto.

Ecco chi avrebbe tradito l’ex di Amici

Dopo l’uscita di un noto ballerino di amici, questo avevo iniziato una relazione con un altro personaggio dello spettacolo.

Stiamo parlando di un ex pupillo di Alessandra Celentano e del vincitore del Grande Fratello vip.

A quanto pare il secondo avrebbe tradito il primo punto arriveranno un utente su Twitter, il cui messaggio ha fatto molto discutere.

Avete capito di chi stiamo parlando? Naturalmente di Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani.

La coppia è venuta a conoscenza della affermazione dell’utente su Twitter e ha prontamente reagito smentendo l’accaduto.

Ecco che di seguito vi mostriamo le dichiarazioni di Tommaso Zorzi e addirittura il messaggio di scuse da parte dell’utente in questione. Continuate a leggere per non perdervi nessun dettaglio!

Com’è andata davvero, tutta la verità

Dopo la rivelazione da parte del fan, a reagire malissimo sarebbe stato Tommaso Zorzi, stanco dei continui gossip sul suo conto e su quello del fidanzato.

Il vincitore del Grande Fratello Vip si è espresso senza mezzi termini su Instagram.

“Apri TikTok. Inventa un gossip. Goditi l’attimo. Fatti sgamare. Rettifica. Cancella il TokTok e…”

Sono queste alcune delle parole espresse da Zorzi, che ha anche postato il messaggio di scuse ricevuto da parte del ragazzo che aveva messo in giro la voce del presunto tradimento:

“Scusami se ciò ti ha recato fastidio. Ti chiedo miliardi di volte scusa. Spero tu possa perdonarmi, anche perché ti adoro e mi dispiacerebbe un botto essere odiato da te”

Tommaso ha concluso il lungo sfogo con un messaggio che ha colpito molto i fan, eccolo di seguito:

“Quando fai questo mestiere hai a che fare con delle persone che hanno dei modi e contenuti che sono talmente lontani dal tuo modo di essere e dal modo in cui sei stato educato, che sei proprio in imbarazzo per te e per loro perché non sai come gestirla”

E voi cosa ne pensate? Credete che i fan, questa volta, abbiano esagerato? Fatecelo sapere!