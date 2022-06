UeD, tutto deciso: Maria mette lei sul trono a settembre | La conosciamo benissimo

By

UeD, Maria De Filippi prende la sua decisione. La moglie di Maurizio Costanzo non ha dubbi, mette proprio lei sul trono. Ecco chi vedremo a settembre, la conosciamo benissimo. La giovane in questione è amatissima dai telespettatori. Ecco di chi si tratta.

Maria De Filippi già al lavoro per decidere chi salirà sul trono del salotto dei sentimenti più seguito di Canale 5. Ecco chi diventerà la nuova tronista. Lei la conosciamo tutti, i fan sono al settimo cielo.

UeD, Maria De Filippi sorprende i fan

Il salotto dei sentimenti di Canale 5 condotto da Maria De Filippi è in pausa per l’estate e ritornerà a metà settembre con nuove ed entusiasmanti avventure che vedranno ancora protagonisti tronisti, corteggiatori, corteggiatrici e dame e cavalieri che anche per questo lungo anno televisivo hanno tenuto compagnia ai telespettatori italiani.

Anche se al momento UeD non va in onda, Maria De Filippi e il suo team sono già pronti a studiare ogni dettaglio per la nuova edizione del salotto dell’amore di Canale 5 che, ne siamo sicuri, anche nella sua nuova edizione sorprenderà ancora una volta il pubblico.

Intanto arriva una indiscrezione che lascia tutti a bocca aperta. Sapete chi ha deciso di mettere sul trono a settembre Maria De Filippi? Proprio lei, una ragazza che conosciamo benissimo e che è amata dai telespettatori. I fan sono davvero entusiasti.

Queen Mary ha deciso: salirà proprio lei sul trono a settembre

Grandi novità per i telespettatori di Canale 5 e per i fan affezionatissimi di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha preso la sua decisione, sul trono a settembre piazza proprio lei, una ragazza amatissima dai telespettatori: stiamo parlando di Lilli Pugliese.

La bellissima mora dagli occhi di ghiaccio si è fatta conoscere come corteggiatrice dell’ormai ex tronista Luca Salatino. Sebbene lo chef abbia lasciato la trasmissione con Soraia Allam, è Lilli che ha conquistato il cuore di tutti.

Proprio dopo la scelta di Salatino, i social si sono schierati dalla parte della Pugliese e hanno chiesto a gran voce che Maria De Filippi le desse la possibilità di trovare l’amore facendola diventare una tronista.

Con molta probabilità la richiesta social sarà esaudita. Sebbene questi, per il momento, sono soltanto dei rumors, ci auguriamo tutti di vedere la bella ex corteggiatrice proprio come nuova tronista di Uomini e Donne.

Maria De Filippi potrebbe, secondo i fan, farci davvero un pensierino. Fin da quando ha messo piede nel salotto dei sentimenti di Canale 5 la bella Pugliese, la moglie di Maurizio Costanzo ha mostrato empatia e affetto nei confronti di questa ragazza dal passato difficile.

A proposito del trono, Lilli proprio recentemente ha commentato questa possibilità:

“Se dovesse essere e se io mi fossi già ripresa dalla botta, allora accetterei volentieri. Mi piacerebbe molto trovare quell’amore vero che spesso ho visto uscire dal programma, sposarmi, fare dei figli e creare quindi una famiglia e poi ogni esperienza è un bagaglio culturale che ti fa crescere. Chi rifiuterebbe un’esperienza del genere?”.

Insomma, almeno per adesso, la notizia non è confermata ma le voci che circolano insistenti già da qualche giorno fanno sperare bene. I telespettatori si augurano davvero che Queen Mary decida di mettere sul trono, a settembre, Lilli.