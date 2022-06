Silvia Toffanin, inchiodata proprio a casa sua: abbracciati l’uno all’altro | No, non è Pier Silvio

By

Silvia Toffanin beccata proprio a casa sua: abbracciati l’uno all’altro e no, il gesto d’affetto non è per il compagno Pier Silvio Berlusconi. Ecco con chi è stata paparazzata la conduttrice di Verissimo. Fan increduli.

Silvia Toffanin, riflettori puntati sulla conduttrice di Verissimo

Silvia Toffanin è sicuramente tra i volti Mediaset più amati di sempre. La compagna di Pier Silvio Berlusconi è da anni al timone di Verissimo, la trasmissione in onda su Canale 5 che nell’edizione 2021/2022 ha tenuto compagnia al pubblico italiano con ben due appuntamenti settimanali, segno che la sua conduzione piace e che il format da lei condotto, nonostante siano passati tanti anni dalla prima edizione, continua ancora a riscuotere grande successo.

La Toffanin proprio ultimamente è protagonista di diversi gossip e pettegolezzi. Dopo il rumor che ha lasciato tutti a bocca aperta, quello che da giorni circola insistente e che la vedrebbe come prossima conduttrice del daytime pomeridiano di Amici, ora è di nuovo nell’ occhio del ciclone. Sapete con chi è stata beccata? Proprio in sua compagnia e no, non parliamo del suo compagno Pier Silvio.

Beccata a casa sua: la conduttrice di Verissimo inchiodata così

Silvia Toffanin beccata proprio a casa sua, in ‘dolce compagnia’. La conduttrice di Verissimo è stata paparazzata a casa di Antonella Clerici! Le due, amiche da tanti anni, si sono concesse un pomeriggio tra chiacchiere e risate a Portofino.

La compagna di Pier Silvio Berlusconi, come si può vedere in alcuni scatti esclusivi pubblicati dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, viene accolta a braccia aperte dalla presentatrice di “È sempre mezzogiorno”.

La Toffanin è stata ospite nella villa bellissima di Vittorio Garrone, il compagno di Antonella Clerici, che si trova proprio a Portofino. Negli scatti in questione, si vede la bella ricciolona accogliere l’amica all’inizio della strada fino a condurla alla bellissima terrazza della villa. In loro compagnia anche Maelle, la figlia che Antonella Clerici ha avuto da Eddy Martens.

Silvia Toffanin è di casa a Portofino, letteralmente. La conduttrice di Verissimo ha una bellissima e lussuosa villa nella quale è solita trascorrere le sue vacanze estive. Ora che Verissimo è finito, l’ex letterina può concedersi il meritato relax.

Lei e Antonella sono legate da una salda amicizia, d’altronde, chi non vorrebbe avere come amica Antonella Clerici? La conduttrice di “È sempre mezzogiorno”, è un po’ una sorella maggiore per diversi volti noti del piccolo schermo.

Sempre sorridente, accogliente ed empatica, è una perfetta amica e Silvia Toffanin lo sa bene. Lei, che di solito è molto riservata e il tempo libero che ha disposizione cerca di trascorrerlo con la sua famiglia, è pronta a fare un’eccezione per Antonellina alla quale vuole tantissimo bene.

Le foto scattate dal settimanale Chi ne sono la testimonianza. Tra abbracci, risate e chiacchiere, le due amiche hanno trascorso un meraviglioso pomeriggio.