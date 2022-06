Principe Carlo senza vergogna, scatta il bacio con lei: Camilla non lo perdonerà mai

Principe Carlo senza freni, scatta il bacio proprio con lei, in pubblico. Camilla questa volta non ci passerà sopra. Ecco che cosa ha combinato e con chi il figlio prediletto della Regina Elisabetta.

Nuovo scandalo nella Royal Family: il principe Carlo senza vergogna bacia in pubblico proprio lei. Camilla è furiosa. Ecco chi è la donna della discordia che ha fatto ‘perdere la testa’ al futuro re.

Il Principe Carlo nell’occhio del ciclone

Il principe Carlo sarà il futuro erede al trono, colui che prenderà le redini del Regno Unito dopo la dipartita, si spera il più tardi possibile, di sua maestà Queen Elizabeth. Insieme alla sua consorte, Camilla Parker che diventerà regina di Inghilterra, il principe Carlo avrà nelle sue mani il destino di una delle monarchie più antiche del mondo.

Già adesso sta iniziando a fare le prove da futuro re. Purtroppo da qualche mese la Regina Elisabetta non è in ottima forma fisica, i suoi problemi alle articolazioni le impediscono di condurre la vita di un tempo, ragione per cui Carlo e Camilla sono spesso sostituti ufficiali in visite pubbliche ed eventi organizzati dalla Corona.

A proposito del principe Carlo, sapete che cosa ha combinato il futuro re d’Inghilterra? Ha baciato proprio lei in pubblico, con Camilla alle sue spalle. Che scandalo! Ecco chi è la terza incomoda.

Il futuro re d’Inghilterra bacia lei: Camilla senza parole

Il principe Carlo senza freni. Avete visto che cosa ha combinato il rampollo di casa Windsor? Ha baciato proprio lei, una donna bellissima. Stiamo parlando di Zara Tindall. La foto che ha fatto il giro del mondo, ha suscitato chiacchiere e pettegolezzi.

Ma chi è la terza incomoda? I fan della coppia reale possono stare sereni. Zara Tindall altri non è che una delle nipoti del principe Carlo e a ben vedere, anche tra le sue preferite. Figlia della principessa Anna e del suo primo marito Mark Phillips, Zara è 21esima nella linea di successione al trono inglese.

Carlo, Camilla e Zara Tindall, hanno preso parte al Royal Ascot evento al quale invece non erano presenti la Regina Elisabetta e William e Kate. I duchi di Cambridge sono in visita ufficiale a Cardiff.

Ebbene, nello scatto che ha fatto discutere il mondo, si vedono zio e nipote abbracciarsi e baciarsi in maniera affettuosa. Carlo, possiamo dirlo senza alcun dubbio, è sicuramente un reale molto affettuoso che più volte, anche in pubblico, si è lasciato paparazzare in situazioni strane e inusuali per un reale.

Proprio recentemente ha fatto parlare il gesto dolcissimo nei confronti del principino Louis. Durante un evento al quale hanno partecipato William e Kate con i loro figli, il piccolo dei Cambridge non ha esitato un momento a lasciare mamma Kate per andare sulle gambe di nonno Carlo.

Insomma, il suo buon cuore è sicuramente una dote a suo favore che tanto piace ai sudditi del Regno Unito che dovranno iniziare, pian piano, a familiarizzare con l’idea che tra non molto potrebbe essere proprio lui a decidere le sorti dell’Inghilterra.