Nidi di api e vespe in balcone, pianta questo fiore: vedrai come spariranno all’istante

Nidi di api e vespe in balcone o in terrazzo: ecco il fiore da piantare per allontanare questi importanti insetti che rivestono un ruolo fondamentale nella biodiversità del Pianeta.

L’estate è la stagione dei nidi di api e di vespe: insetticidi e repellenti chimici non sono la soluzione efficace per farli sparire. Basta piantare un fiore per fare sparire all’istante nidi di api e vespe in balcone.

Piante, erbe e fiori sono rimedi naturali per tenere lontano dai balconi e dai terrazzi i fastidiosi insetti, tra cui api e vespe. Ecco quali fiori ed erbe piantare per fare sparire all’istante i nidi di api e vespe.

Api e vespe: il ruolo fondamentale nella biodiversità

Negli ultimi anni si è assistito alla moria delle api e delle vespe, che espletano un ruolo rilevante nella conservazione della biodiversità e per la vita sul Pianeta.

Le api e le vespe sono responsabili dell’impollinazione di tutte le specie vegetali presenti sulla Terra e svolgono un ruolo di protezione nei confronti degli insetti e dei parassiti nocivi per la salute dell’uomo e delle specie vegetali.

Le vespe hanno una funzione importante nella produzione dei lieviti naturali. A mettere a repentaglio la vita delle api e delle vespe sono i pesticidi e i repellenti chimici che vengono utilizzati. Anche la stessa Unione Europea è intervenuta più volte per difendere il lavoro di questi preziosi insetti.

Nidi di api e vespe in balcone: pianta questo fiore per farli sparire

Per fare sparire i nidi di api e di vespe nei balconi o nei terrazzi è bene piantare la calendula. È una pianta rustica che si adatta a diversi terreni e ha un odore pungente tale da allontanare le api e le vespe.

Altro fiore da piantare che consente di tenere lontani i nidi di api e di vespe è il geranio: si tratta di una pianta colorata che funge da repellente naturale.

La menta e il basilico sono erbe repellenti naturali che possono essere piantate e tenute sul balcone per allontanare i nidi di api e di vespe. L’intenso profumo agrumato dell’erba cedrina disturba il delicato olfatto delle api e delle vespe.

L’assenzio è una pianta perfetta per tenere lontane le api e le vespe: le sue foglie hanno un sapore decisamente amaro ed emanano un odore molto forte.