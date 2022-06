Michelle Hunziker, è ufficiale: il gesto di Angiolini ne è la prova | La famiglia è al completo

By

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini non si nascondono più, arriva il gesto che conferma tutto: finalmente la famiglia è al completo. I fan sono al settimo cielo. Ecco che cosa sta succedendo nella vita della bella conduttrice svizzera.

Michelle Hunziker è al settimo cielo e anche i suoi fan. Avete visto il gesto di Angiolini? La coppia ormai non si nasconde più, viene fuori tutta la verità. E chi se lo sarebbe mai aspettato dalla conduttrice di Striscia la notizia?

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini ufficializzano il loro amore

Ormai non ci sono più dubbi: Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono una coppia. I due non si nascondono più, finalmente sono venuti allo scoperto. La conduttrice di Striscia la notizia e il medico più bello d’Italia stanno insieme da diversi mesi ma hanno sempre cercato di mantenere il loro privato lontano dai riflettori e dalle telecamere non riuscendoci però benissimo.

Spesso, nei mesi passati, sono stati paparazzati da autorevoli riviste di gossip e pettegolezzi ma mai nessun commento è arrivato da parte dei diretti interessati, almeno fino ad ora.

Arriva una prova schiacciante che non lascia più adito ad alcun dubbio, il gesto poi di Angiolini mette tutto in chiaro: la famiglia ora è al completo. E chi se lo sarebbe mai aspettato?

Il gesto di Angiolini sorprende i fan

Ormai lo possiamo dichiarare pubblicamente: Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono ufficialmente una coppia, i due sono stati beccati insieme al mare scambiandosi coccole, baci e tenerezze, anche in pubblico.

La coppia, come si apprende dallo scoop lanciato dal settimanale Chi, si trova in Sardegna, più precisamente ad Asinara, a bordo di uno yacht. Tra una nuotata nel mare cristallino, brindisi con champagne e romantici tramonti, finalmente i due non si nascondono più: sono proprio loro la nuova coppia dell’estate.

Torna il sereno nella vita di una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Il 2022 non è iniziato per Michelle nel migliore dei modi. Il 18 gennaio ha annunciato a tutta Italia, con un comunicato Ansa, la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi, il suo compagno di vita per oltre 10 anni e papà delle sue bambine, Sole e Celeste.

Con lui, nonostante la separazione, sembra che oggi i rapporti siano sereni e stabili proprio per il bene delle bambine ma ciascuno di loro ha cambiato vita e i due hanno preso strade diverse.

Michelle, subito dopo la separazione da Trussardi è stata paparazzata in compagnia del medico più bello d’Italia. Quello che all’inizio sembrava un semplice flirt, si è rivelato invece un grande amore.

Angiolini è pazzo di lei, il gesto di portarla nella sua Sardegna e di presentarla agli amici più cari ne è la prova. Complici, affiatati e innamoratissimi i due sembrano vivere l’uno per l’altra.

Intanto, sui social iniziano i pronostici: quanto durerà questa coppia? I fan ne sono convinti: Michelle Hunziker è finalmente felice e il sentimento che prova nei confronti dell’ex concorrente del Grande Fratello è sicuramente grande.

Dopo la batosta presa con Trussardi, il suo cuore si è dimostrato pronto ad accogliere una nuova persona. Anche se Michelle e Giovanni ancora non hanno commentato gli scoop esclusivi lanciati dai vari settimanali di gossip e pettegolezzi sul loro conto, ormai non ci sono più dubbi: l’amore è sbocciato.