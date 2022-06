“La tomba è vuota”, caos nella Casa Reale inglese: la scoperta horror 20 anni dopo

Terremoto nella casa reale inglese. Arriva dopo 20 anni l’incredibile scoperta, tutta la verità finalmente a galla: “la sua tomba è vuota”. Ecco che cosa sta succedendo nella Royal Family.

I drammi della Royal Family inglese sono all’ordine del giorno. La Regina Elisabetta e il suo entourage continuano ad essere i protagonisti di pettegolezzi e scandali che animano la vita di corte e suscitano la curiosità e l’interesse dei sudditi non solo del Regno Unito ma di tutto il mondo che è affezionatissimo ai componenti di una delle famiglie più chiacchierate e discusse del Royal world.

La Royal Family si trova nuovamente nell’occhio del ciclone. Viene fuori dopo 20 anni una verità tenuta nascosta che ha lasciato tutti a bocca aperta: “la sua tomba è vuota”. Ecco cosa sta succedendo nel Regno Unito e perché si sta scatenando un caos mediatico senza precedenti.

“La sua tomba è vuota”: viene a galla tutta la verità dopo vent’anni

Arriva direttamente da Buckingham Palace una verità sconvolgente: la sua tomba è vuota. Ci stiamo riferendo a quella della iconica Lady Diana. La principessa del Galles, ex moglie del principe Carlo e mamma dei rampolli inglesi, William ed Harry, non sarebbe seppellita sull’isolotto di Althorp Estate, dove fino ad ora si credeva che fosse.

Questo luogo, che si trova nelle campagne inglesi, appartiene alla famiglia Spencer e oggi è meta di pellegrinaggio. Per visitare la presunta tomba di Lady Diana, i curiosi devono sborsare ben 22 euro.

Tutta questione di marketing fa sapere Domen Mcgrady, lo chef personale della compianta principessa Diana che accusa il fratello di lei, Charles Spencer, di aver messo in piedi un teatrino mediatico remunerativo per la nobile famiglia.

Non solo lo chef ma anche l’ex maggiordomo della principessa, Paul Burrell, è convinto che il corpo di Lady D non si trovi davvero ad Althorp Estate ma in un luogo a cui i visitatori non possono avere accesso, più precisamente a Kensington Palace.

Solo i membri della Royal Family saprebbero, secondo fonti certe, dove si trova il corpo di Lady Diana. A lanciare questa indiscrezione è il settimanale tedesco Spaß für mich. Dunque, secondo le testimonianze dell’ex maggiordomo e delle ex chef di Lady Diana, il corpo della principessa non si trova in quello che oggi viene considerato il luogo commemorativo a lei dedicato.

Affermano questi esponenti dell’entourage elisabettiano che per lungo tempo hanno lavorato a servizio della principessa del Galles, che la tomba che si trova ad Althorp è trascurata, coperta da vegetazione e per nulla curata. Impossibile che la stessa famiglia degli Spencer non si preoccupi di curarsi, almeno dopo la morte, di Diana.

I sudditi sono rimasti senza parole e vogliono adesso delle spiegazioni: dov’è sepolta davvero Lady Diana? Dove si trova il suo corpo? Queste domande per il momento non hanno risposta.