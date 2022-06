In arrivo la cicogna a UeD, finalmente confessano: la famiglia si allarga | Che gioia

UeD, finalmente arriva la cicogna, proprio loro fanno una confessione inaspettata: la famiglia si allarga, i fan sono al settimo cielo. Ecco chi è l’amatissima coppia del dating show di Canale 5 che fa il lieto annuncio.

Arriva una bellissima notizia per i fan di una delle coppie più amate di Uomini e Donne, finalmente confessano: la famiglia si allarga, è una gioia incredibile. Ecco chi è pronto a fare il grande passo.

UeD, arriva la cicogna

Uomini e Donne continua ancora a riservare sorprese e colpi di scena. Anche se Maria De Filippi è in pausa per l’estate, i protagonisti del suo salotto dei sentimenti continuano ancora ad attirare l’attenzione.

Sapete chi è pronto ad allargare la famiglia? Proprio loro, una delle coppie più amate del salotto dei sentimenti di Canale 5. In tanti anni di messa in onda, Maria De Filippi ha fatto scattare l’amore numerose volte.

Tantissimi sono i giovani che una volta lasciata la trasmissione, hanno continuato a viversi lontano dalle telecamere, addirittura alcuni si sono sposati e hanno messo su famiglia, testimonianza che l’amore può nascere in qualsiasi luogo, anche in uno studio televisivo.

Finalmente arriva una notizia che riempie il cuore dei fan di gioia: due dei protagonisti del salotto dei sentimenti più seguito d’Italia finalmente confessano. Ecco chi è pronto a rivoluzionare totalmente la sua vita.

Amatissima coppia di Uomini e Donne fa una confessione inaspettata

Amatissima coppia di Uomini e Donne fa un annuncio inaspettato: cicogna in arrivo per due volti noti della trasmissione più seguita di Canale 5. Stiamo parlando di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione.

I due giovani si sono conosciuti proprio nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi e stanno insieme da tre anni e mezzo. Al momento si trovano in vacanza in Sicilia per godersi qualche giorno di meritato relax.

Arianna e Andrea hanno rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Chi parlando del loro amore e dei loro progetti per il futuro. Loro, che convivono già da diverso tempo, sono ‘genitori’ di tre pelosetti, due gattini e un cagnolino che sono come dei figli.

Andrea e Arianna, proprio al giornalista di Chi hanno espresso il desiderio di voler presto allargare la famiglia, prima ancora di convolare a nozze. Con grande sorpresa dei telespettatori, la coppia nata nella salotto dell’amore di Canale 5 ha infatti dichiarato che il matrimonio ci sarà, in futuro e sarà celebrato sicuramente in chiesa ma che al momento la loro priorità è quella di diventare mamma e papà.

Questo è quanto hanno dichiarato:

“Il matrimonio è una delle cose di cui parliamo meno. Per ora non è in agenda. Un giorno sì, in chiesa…Per quanto riguarda i figli, anche prima delle nozze. La pensiamo allo stesso modo, non è necessario sposarsi per allargare la famiglia”.

Insomma, i due stanno forse comunicando ai loro tantissimi seguitori che presto la cicogna arriverà a rallegrare le loro vite? I fan ne sarebbero entusiasti. Andrea e Arianna sono una coppia davvero meravigliosa e una notizia del genere potrebbe sola far scoppiare il cuore di gioia non solo a loro ma anche ai loro tantissimi sostenitori.