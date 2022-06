Gemma Galgani è la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne. Non ci crederete mai, ma stando ad alcune anticipazioni, la dama torinese ha di nuovo ceduto alla chirurgia estetica: scopriamo a quale ritocchino si è sottoposta.

Gemma Galgani, ormai sembra aver preso confidenza con la chirurgia estetica, infatti, non è la prima volta che si sottopone a dei ritocchini. Stando a quanto ha riportato il noto sito di gossip, Anticipazioni Tv, la dama torinese tornerà a settembre nello studio di Uomini e Donne, con qualche altro cambiamento.

Non ci crederete, ma lo ha fatto di nuovo, sicuramente Tina Cipollari non le manderà a dire: scopriamo cosa ha combinato il noto volto del dating show di Canale 5.

Tutti i ritocchini di Gemma Galgani

Senza dubbio Uomini e Donne non sarebbe lo stesso senza Gemma Galgani. Ormai come ogni anno, la dama torinese, dopo il periodo estivo, si presenta nello studio di Maria De Filippi per parlare non solo delle sue vicende amorose ma anche dei suoi ritocchini.

Lei sembra aver preso molta confidenza con gli interventi chirurgici e secondo il noto portale di gossip, Anticipazioni Tv, l’acerrima nemica di Tina Cipollari, tornerà anche questa volta a settembre, dopo essersi sottoposta a dei nuovi cambiamenti estetici.

Il primo ritocco che ha fatto è stato quello ai denti, poi ha deciso di farsi delle punture agli zigomi e alle labbra. Per non parlare del trattamento ai capelli alla cheratina e infine l’intervento al seno. Ma non è finita qui, perché recentemente, la dama torinese si sarebbe rimessa sotto i ferri per un’altra operazione: scopriamo di più.

Il nuovo ritocchino di Gemma Galgani | sconvolgente

Gemma Galgani, la vediamo sempre in perfetta forma e nella prossima stagione di Uomini e Donne sarà ancora più splendente, perché oltre a rifarsi nuovamente le punturine alle labbra, ha deciso di effettuare un altro intervento chirurgico.

Si vocifera, che la dama più discussa del trono over di Uomini e Donne, voglia rifarsi il naso Inoltre, sembra che abbia intenzione di consultare un dermatologo per eliminare il neo sulla guancia e levigare la pelle.

In così poco tempo, la dama torinese sta migliorando sempre di più il suo aspetto. Sicuramente, a settembre dovrà vedersela con Tina Cipollari e le sue pungenti critiche. Voi cosa ne pensate? Non ci resta che aspettare la fine dell’estate per vedere il nuovo aspetto della Galgani.