Bustine di silice, non ti azzardare a buttarle come fanno tutti: ti fanno risparmiare migliaia di euro

Finora, hai gettato le bustine di silice come fanno tutti. Finora, hai fatto un grosso errore perché queste bustine sono utilissime in casa, giardino e auto.

Quando hai fatto un nuovo acquisto (ad esempio, scarpe) ed apri la confezione, vedi quei sacchettini quadrati in fondo alla scatola e d’istinto le butti nella spazzatura senza neanche chiederti a cosa servano. Sembrano bustine di zucchero da bar e contengono granellini poco più grandi della sabbia. Il gel di silice (ricavato dal biossido di zinco) è utilissimo e la bustina di silice si può riutilizzare in tanti modi.

Bustine di silice: non fare l’errore di gettarle, sono utilissime

Il gel di silice inserito negli imballaggi ha la funzione di eliminare l’umidità dal prodotto confezionato se, per qualsiasi motivo, non venisse utilizzato per lungo tempo. Assorbe l’umidità, quindi previene la formazione di muffa.

Considerando la loro capacità di assorbire l’umidità, puoi usare le bustine di silice in tutti quei punti della casa dove è possibile che si formi condensa. Ad esempio, puoi sistemarle vicino ai libri: la carta è soggetta alle variazioni climatiche, soprattutto all’umidità. Documenti, riviste, giornali e libri rischiano di danneggiarsi con l’umidità.

Le bustine di silice sono in grado anche di assorbire i cattivi odori causati dall’umidità. Inserirle nei cassetti o negli armadi dove riponiamo asciugamani e biancheria è un’ottima idea per mantenerli profumati.

Il gel di silice può salvare anche il borsone della piscina o della palestra dove inserisci capi umidi o sudati.

Il gel di silice previene anche l’ossidazione

Un’altra importante proprietà del gel di silice è prevenire l’ossidazione.

Per questo tipo di prevenzione, è sufficiente sistemare le bustine di silice in determinati luoghi della tua casa come:

Cassetti della cucina dove conservi coltelli e posate;

Portagioie per salvaguardare i gioielli;

Mobiletto in bagno dove sistemi rasoi e lamette;

Cassetta degli attrezzi per proteggere viti e tutti gli altri utensili soggetti ad ossidazione;

Mobili dove conservi i set d’argento che usi di tanto in tanto.

Bustine di silice in giardino e in auto

Vuoi evitare che i vetri dell’auto si appannino quando piove? Allora, dovresti sistemare bustine di silice sul cruscotto.

Il gel di silice è un ottimo alleato anche per chi ama il giardinaggio. Innanzitutto, mantengono i semi da piantare in condizioni ideali prima di interrarli. Per le tue decorazioni, puoi sistemare bustine di silice in un vaso di fiori privo di acqua per farli seccare rapidamente.

Butterai ancora le bustine di silice nella spazzatura?