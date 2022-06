Zanzare, 1 libellula ne uccide 100 al giorno: con questa pianta arriveranno tutte a salvarti

Esiste un sistema infallibile e naturale al 100% per sbarazzarsi di zanzare, formiche, moscerini ed altri parassiti. Questo sistema non prevede l’utilizzo di sostanze o strumenti: basta attirare nel proprio giardino o balcone le libellule. Questi eleganti insetti riescono a mangiare fino a 100 zanzare al giorno.

La vera strategia consiste nell’attirare le libellule: sono carnivore e non basta piantare semplicemente fiori profumati come si fa con farfalle e api attratte dal nettare e dal polline. Devi scegliere le piante giuste per accoglierle. Quali piante coltivare?

Zanzare addio: quali piante attirano le libellule

Ecco una prima selezione di piante capaci di attirare le libellule per combattere le zanzare:

Echinacea ( Rudbeckia subtomentosa), pianta erbacea della famiglia delle margherite i cui steli possono crescere fino a 3 piedi di altezza. Con i suoi lunghi petali viola o gialli può attirare molte libellule. Tollera le estati molto calde e umide;

Rudbeckia subtomentosa), pianta erbacea della famiglia delle margherite i cui steli possono crescere fino a 3 piedi di altezza. Con i suoi lunghi petali viola o gialli può attirare molte libellule. Tollera le estati molto calde e umide; Echinacea gigante (Rudbeckia maxima) con fiori vistosi (fino a 20 petali), pianta che tollera diversi terreni, da non innaffiare troppo;

(Rudbeckia maxima) con fiori vistosi (fino a 20 petali), pianta che tollera diversi terreni, da non innaffiare troppo; Sedano selvatico (Vallisneria americana), con fiori verdi o bianchi che spuntano in estate. Le sue foglie snelle, lunghe e ondulate sono ideali per depositare le uova ed offrire alle libellule giovani un posto comodo e sicuro;

(Vallisneria americana), con fiori verdi o bianchi che spuntano in estate. Le sue foglie snelle, lunghe e ondulate sono ideali per depositare le uova ed offrire alle libellule giovani un posto comodo e sicuro; Equiseto d’acqua (Equisetum fluviatile), con steli simili a bambù e privo di fiori, da piantare in un giardino acquatico, non soggetto a parassiti e malattie;

(Equisetum fluviatile), con steli simili a bambù e privo di fiori, da piantare in un giardino acquatico, non soggetto a parassiti e malattie; Ninfea, pianta acquatica dai fiori grandi e vivaci, perfetta per consentire alle libellule di deporre le uova;

pianta acquatica dai fiori grandi e vivaci, perfetta per consentire alle libellule di deporre le uova; Euforbia di palude (Asclepias incarnata) con i suoi fiori bianchi e rosa ed i lunghi steli su cui le libellule amano riposare.

Altre piante in grado di attirare le libellule

Ecco una seconda serie di piante particolarmente adatte per attirare libellule:

Tifa (Typha latifolia), pianta di palude ideale per deporre le uova: le libellule giovani amano arrampicarsi sul gambo per riposare;

(Typha latifolia), pianta di palude ideale per deporre le uova: le libellule giovani amano arrampicarsi sul gambo per riposare; Sagittaria nana (Sagittaria subulata pusilla), pianta da laghetto amata dalle libellule;

(Sagittaria subulata pusilla), pianta da laghetto amata dalle libellule; Joe-Pye Weed (Eupatorium purpureum), pianta erbacea dai fiori viola-rosa che attira molte libellule;

(Eupatorium purpureum), pianta erbacea dai fiori viola-rosa che attira molte libellule; Achillea (Achillea millefolium), pianta robusta e resistente alle malattie, con fiori caratterizzati da una varietà di colori.

Le libellule non sono attratte soltanto da piante acquatiche o che crescono in luoghi umidi. Amano anche piante presenti in terreni più asciutti come: