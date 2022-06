Le puntate di Un posto al sole stanno sempre più tenendo i telespettatori con il fiato sospeso. Ma sapete che nei prossimi episodi della famosa soap opera italiana su Rai 3, ci sarà un colpo di scena inaspettato: scopriamo cosa è accaduto.

Anticipazioni di Un posto al sole – Lettoquotidiano.itStando alle anticipazioni riportate sul web, Un posto al sole non ci deluderà, ci aspettano tantissime emozioni e colpi di scena nella famosa fiction in onda su Rai 3, infatti, milioni di fan sono preoccupati per il possibile lutto di uno dei protagonisti più importanti della fiction. Siete curiosi di scoprire cosa accadrà: scopriamo di più, da non credere.

Anticipazioni di Un posto al sole, il colpo di scena | fan preoccupati

I telespettatori di Un posto al sole sanno bene che tutto può accadere nella fiction di Rai 3. Ultimamente, al centro dell’attenzione c’è Raffaele che è finito nel mirino dei camorristi. E’ stato intimorito da Lello Valsano che si vuole vendicare dopo la carcerazione del suo boss Argento. Ad arrestarlo è stato Eugenio, grazie all’aiuto di Tregara.

Giordano è seriamente preoccupato perché ha paura che gli uomini del camorrista facciano del male alla sua famiglia. Il capo del clan è finito finalmente in manette, ma le conseguenze stanno ricadendo tutte sul povero Raffaele che è stato anche picchiato.

Intanto sui social, i fan di Un posto al sole hanno manifestato tutta la loro preoccupazione, perché temono che l’uomo possa perdere la vita, proprio per colpa dei malavitosi. Inoltre, ad aumentare i sospetti su questa vicenda, è stata Ilenia Lazzarin. L’attrice non ha confermato e nemmeno smentito nulla a riguardo: scopriamo di più.

La morte di Raffaele: ecco cosa ha rivelato Ilenia Lazzarin

Il portiere di Palazzo Palladini è uno dei personaggi più importanti di Un posto al sole. Ultimamente, sta affrontando un periodo davvero buio a causa delle continue pressioni dei camorristi nei suoi confronti, infatti, si sospetta un finale tragico per lui.

Nelle scorse ore, i fan di Ilenia Lazzarin hanno manifestato la loro paura per le voci della morte di Raffaele. Ma l’attrice di Viola ha solamente dichiarato: ”Io non lo so. Non posso confermarvelo”.

Tantissimi telespettatori sostengono che sia impossibile che il marito di Ornella possa perdere la vita tragicamente, come è accaduto in passato alla sua prima moglie Rita, dato che potrebbe passare un messaggio sbagliato. Secondo voi cosa succederà nelle prossime puntate? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.