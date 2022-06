UeD, scoop: proprio lui abbandona per sempre il trono over | Maria lo ‘spedisce’ a casa

UeD, addio a uno dei personaggi più amati del trono over di Uomini e Donne. Proprio lui abbandona per sempre la trasmissione, Maria ha deciso di ‘spedirlo’ a casa. Ecco di chi si tratta.

Il pubblico affezionatissimo al dating show di Canale 5 dovrà fare i conti con un abbandono improvviso. Maria De Filippi ha deciso di mandare a casa lui, uno dei personaggi più amati del trono over di Uomini e Donne.

Colpo di scena a Uomini e Donne

Uomini e Donne è in vacanza, per il momento è in stand by per la consueta pausa estiva ma a settembre ritornerà in onda per tenere nuovamente compagnia ai telespettatori italiani con un altro anno che, televisivamente parlando, sarà sempre, e non ci sono dubbi, scoppiettante e ricco di colpi di scena.

Anche se per il momento Maria e il suo team sono in ferie, i personaggi principali del salotto dei sentimenti di Canale 5 continuano a monopolizzare l’attenzione dei fan che seguono la loro vita privata e le vicende sentimentali che li riguardano tramite i social.

Intanto, Maria De Filippi è già a lavoro per decidere chi sarà riconfermato e chi invece verrà lasciato a casa. Sapete chi non vedremo più nel trono over di Uomini e Donne? Proprio lui, un amatissimo cavaliere, tra i più chiacchierati delle ultime edizioni. I fan sono increduli.

Lui fatto fuori da UeD, Maria lo ‘spedisce’ a casa

Maria De Filippi sta decidendo chi parteciperà alla nuova edizione di Uomini e Donne e chi invece potrebbe non essere chiamato. Tra i nomi di coloro che potrebbero rimanere a casa c’è a sorpresa quello di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere tarantino è una vecchia conoscenza del famoso salotto dei sentimenti di Canale 5. Si è fatto conoscere dai telespettatori per la sua relazione turbolenta con Ida Platano con la quale sembra aver messo questa volta un punto definitivo.

Lui che è stato protagonista anche delle ultime puntate dell’ultima edizione, potrebbe non fare ritorno però a settembre nel salotto dell’amore. Si mormora infatti che fuori dalla trasmissione abbia già trovato una nuova donna: è stato beccato in compagnia di una ragazza mora dalla identità sconosciuta con cui avrebbe intrapreso una relazione sentimentale.

Se la notizia dovesse essere confermata, ovviamente Maria De Filippi non lo farà entrare in trasmissione come partecipante. Ma a quanto pare, Riccardo non è l’unico. La padrona di casa potrebbe decidere di non confermare la presenza nel salotto dell’amore di Canale 5 anche di altri protagonisti del famoso dating show come Biagio Di Maro, Alessandro Vicinanza e Fabio Nova.

Grande assente potrebbe essere anche Catia Franchi, la sorella della più famosa stilista. Confermati invece Armando Incarnato a cui la redazione di Uomini e Donne non ha intenzione di rinunciare.

Il partenopeo, con il suo carattere peperino e vivace, è in grado di creare dinamiche interessanti e a favore dei dati di ascolto. Prevista la presenza in trasmissione anche di Ida Platano e di Gemma Galgani.

La parrucchiera bresciana, secondo alcune indiscrezioni, sarà nuovamente la protagonista indiscussa della nuova edizione di UeD. Insomma, tante sono le novità che vedremo, bisogna solo avere un po’ di pazienza e attendere settembre.