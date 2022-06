Piante, MAI potare queste a giugno: è un errore che fanno in tanti | Ti distruggono tutto

D’altra parte alcuni arbusti ornamentali necessitano di piccole potature per una semplice manutenzione. In questo modo potremo dar loro la forma desiderata.

Per quanto riguarda gli arbusti a fioritura primaverile dovremo stare molto attenti. Ora è il momento in cui troviamo le gemme depositate nei rami, cioè i nuovi germogli che fioriranno nella prossima stagione, quindi se li potiamo in questo periodo, finiremo la fioritura della prossima primavera.

Nel caso di piante rampicanti come il glicine, l’edera o il gelsomino, è il momento in cui troveremo più steli e rami che rompono la struttura che vogliamo dare alla nostra pianta, quindi è il momento perfetto per tagliare tutto ciò che noi consideriamo uscire dalla linea strutturale che vogliamo concedergli.