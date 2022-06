“Per sempre nel mio cuore”, Gemma di UeD distrutta dall’improvviso lutto: che sofferenza

Gemma Galgani devastata. La famosa dama di Uomini e Donne sconvolta dal dolorosissimo lutto. Che sofferenza atroce per una delle protagoniste del dating show di Canale 5 più seguito di sempre. I suoi seguaci sono tristissimi.

È un momento difficile, questo, per Gemma Galgani. La protagonista di Uomini e Donne travolta dal dolore e dalla sofferenza. Proprio lei distrutta dal drammatico lutto. I fan hanno il cuore spezzato. La dama si espone sui social e lascia di stucco.

Gemma Galgani, la star di Uomini e Donne

Che senso avrebbe Uomini e Donne senza Gemma Galgani? La dama torinese è presente nella trasmissione di Maria De Filippi da ormai 12 anni. Presenza fissa e fondamentale, allieta i pomeriggi dei telespettatori con le sue vicende sentimentali che sono in grado di suscitare attenzione e curiosità nel pubblico.

La signora di Torino non è purtroppo riuscita a trovare ancora l’amore della sua vita ma, da vera sognatrice, è convinta che prima o poi arriverà a lasciare la trasmissione di Maria De Filippi con il cavaliere che riempirà il suo cuore e la sua vita di gioia e di amore.

Non è però questo il momento di sorridere per la protagonista di Uomini e Donne. Proprio lei sta affrontando un drammatico lutto. La sofferenza è fortissima, il suo cuore è spezzato. Il contenuto social pubblicato sul suo profilo Instagram ha lasciato i fan sconvolti. Ecco chi è venuto a mancare.

Lutto per la protagonista di Uomini e Donne: il cuore della Galgani è in mille pezzi

Gemma Galgani è devastata. La protagonista di Uomini e Donne sta affrontando un drammatico lutto. La chiacchieratissima dama del salotto dei sentimenti di Canale 5 ha ricordato il suo amatissimo gatto Piripicchio.

Il felino, fedele amico della Galgani per oltre un decennio, è morto 6 anni fa e nelle scorse ore la dama torinese ha voluto dedicare un pensiero speciale al suo pelosetto a quattro zampe che rallegrato per lungo tempo la sua vita.

La protagonista di Uomini e Donne ha pubblicato un video nel quale la si vede felice accanto al suo felino. La didascalia poi è davvero commovente: “Piri nel mio cuore sempre”, accompagnata da un cuoricino azzurro.

Sebbene siano passati tanti anni da quando Piripicchio è venuto a mancare, Gemma Galgani non è ancora riuscita a superare questo trauma. Più volte la dama ha parlato sia pubblicamente che nelle numerose interviste rilasciate ai vari settimanali, del suo amore per gli animali e in particolare per il gatto Piripicchio.

La sua bontà d’animo e il suo buon cuore sono tra le caratteristiche che l’hanno fatta apprezzare fin dall’inizio dai telespettatori. Si è conclusa da poco un’altra edizione di Uomini e Donne ma quest’anno la Galgani non è stata protagonista come al solito: al suo posto Ida Platano che ha preso le redini della trasmissione.

Molto probabilmente la signora torinese tornerà in trasmissione anche a settembre, ancora intenzionata a trovare l’amore, ancora convinta che il cavaliere della sua vita prima o poi la raggiungerà e la porterà via dagli studi televisivi. Eterna romantica e sognatrice inguaribile, Gemma non smette di credere nell’amore.