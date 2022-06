Orto, basta spendere soldi inutilmente: 13 semi a costo zero | Ce li hai già tutti in cucina

I semi di papavero sono una spezia che viene utilizzata nelle nostre ricette, la pianta potrebbe fungere da bordura per il nostro orticello in giardino. Per la semina si effettua in genere a partire da metà aprile, direttamente nel terreno o nel vaso.

I semi di papavero non vanno molto interrati e vanno posti in un luogo ben soleggiato

I legumi secchi come fagioli e piselli sono spesso presenti nelle nostre dispense e vanno piantati direttamente nella terra a 2/3 cm di profondità.

I semi di sesamo si seminano in marzo-aprile, in principio è meglio piantare i semi nei vasi, in questo modo si aiuta la germinazione delle piantine.