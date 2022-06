By

Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina di Monaco e nipote dell’attrice Grace Kelly, ha sconvolto tutti i suoi fan con degli scatti di lei senza trucco. Anche se è una donna bellissima, le persone l’hanno criticata per lo sconvolgente cambiamento.

Con o senza trucco la nipote del principe Alberto di Monaco, attira continuamente l’attenzione. Ma l’avete mai vista totalmente acqua e sapone? Charlotte Casiraghi è una donna bellissima, però, non è passato inosservato il suo cambiamento.

Secondo diverse persone, la bellissima figlia di Carolina di Monaco, senza un filo di make up sarebbe irriconoscibile, totalmente un’altra persona. Vediamo gli scatti in questione e giudicate voi: scopriamo di più.

Charlotte Casiraghi, com’è senza trucco? Incredibile

Charlotte Casiraghi, figlia di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, è sempre stata sotto i riflettori. La sua bellezza ha attirato l’attenzione del pubblico, infatti, in da piccola ha cavalcato le passerelle di moda più importanti per dei famosissimi marchi, come Chanel.

La nipote di Alberto di Monaco, è cresciuta nel Principato insieme ai suoi due fratelli Pierre e Andrea. Oggi è una donna e a causa della sua nota famiglia, è continuamente sulla bocca di tutti. Ma con il suo fascino e anche con la sua umiltà, è riuscita a conquistare il cuore di tantissime persone.

Lei non vuole essere chiamata nemmeno “principessa”, dato che sua madre non lo è. Ma essendo un noto personaggio pubblico, riceve anche tantissime critiche. Recentemente, sui social, in molti hanno sottolineato la differenza tra il suo viso struccato e truccato. Lei è una donna bellissima, ma l’avete mai vista totalmente acqua e sapone? Vediamola.

Lo scatto di Charlotte Casiraghi senza trucco | FOTO

Siamo abituati a vedere Charlotte Casiraghi sempre in modo impeccabile. Una donna molto curata e in perfetta forma. Ma in pochi l’hanno vista al naturale. Dagli scatti che circolano sul web, possiamo trovare delle foto di lei senza trucco.

È sempre una donna stupenda, inoltre, al naturale si evidenziano ancor di più i suoi bellissimi lineamenti e le sue labbra carnose. Alcune persone, però, notano un certo cambiamento, addirittura un utente ha detto che la figlia di Carolina di Monaco è irriconoscibile senza trucco.

raga ma Charlotte Casiraghi senza trucco è irriconoscibile… bellissima eh però non sembra neanche lei 🥴 pic.twitter.com/FTa8M5BHXs — iamlila (@Gossip14378601) June 13, 2022

Ovviamente, quando partecipa a degli eventi importanti, ci tiene ad essere vestita e truccata alla perfezione. Nella vita di tutti i giorni, invece, Charlotte indossa abiti casual e non si trucca nemmeno. La Casiraghi è impeccabile anche senza un filo di make up.