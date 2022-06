Dramma in casa reale inglese, grave incidente proprio per lui: chiamati urgentemente i soccorsi

Dramma in casa reale inglese, succede un terribile incidente proprio a lui. Chiamati urgentemente i soccorsi. Panico per la Royal Family. Ecco cos’è accaduto e a chi.

Brutte notizie per un membro amatissimo della Royal Family inglese. Proprio lui vittima di un grave incidente. Chiamati i soccorsi. Ecco chi ha rischiato davvero grosso.

Dramma in casa reale inglese

Non si smette di parlare della casa reale inglese. I componenti della Royal Family continuano a destare scandali e a essere protagonisti di pettegolezzi e preoccupazioni. Da pochissimo si sono conclusi gli eventi dedicati alla Regina Elisabetta in occasione del Giubileo di Platino organizzato per festeggiare i 70 anni della sua reggenza e colpi di scena inattesi si sono verificati.

Queen Elizabeth non delude mai così come gli altri membri del clan elisabettiano che sanno come far parlare di sé. A proposito dei componenti della Royal Family, avete visto che cosa è successo ad uno dei membri più amati della monarchia inglese? Proprio lui ha rischiato davvero grosso. Un grave incidente fa spaventare tutti. Ecco chi è per l’amatissimo reale che ha fatto stare tutti col fiato sospeso.

Proprio lui ha avuto un incidente: panico nella Royal Family

L’amatissimo reale vittima di un incidente che poteva costargli caro. Protagonista di un episodio che ha fatto spaventare la Royal Family è il principe Harry. Il rampollo di casa Windsor ha avuto una rovinosa caduta da cavallo.

La scorsa domenica, il marito di Meghan Markle ha preso parte ad una partita di polo organizzata in California. Purtroppo il suo cavallo si è impennato e ha fatto capitolare a terra il principino.

Il nipote prediletto della Regina Elisabetta gareggiava con la squadra dei Los Padres. Il match si è disputato al Santa Barbara Polo & Racquet Club. Nonostante la rovinosa caduta, il principe Harry non ha subito fortunatamente nessun danno, si è rialzato da solo e ha ripreso anche a giocare.

Al momento dell’incidente è stato soccorso dall’amico David Foster e dalla moglie Katharine McPhee, che sono per lui una seconda famiglia. Alla partita di polo non era presente Meghan Markle rimasta molto probabilmente a casa a badare ai suoi figlioletti, Archie e Lilibet.

I duchi del Sussex sono tornati da poco dal Regno Unito. Hanno preso parte anche loro al Giubileo di Platino in onore della Regina Elisabetta e durante la loro permanenza in Inghilterra, la monarca inglese ha incontrato per la prima volta la secondogenita di Harry e Meghan, la piccola Lilibet. L’incontro è avvenuto a telecamere spente, nessuno ha potuto documentare l’evento: questo è l’ordine imposto della Regina Elisabetta.