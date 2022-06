“Che belli siete”, Signorini mostra a tutti la sua dolce metà: 10 anni di vero amore | FOTO

Il noto conduttore Alfonso Signorini svela finalmente chi è la sia dolce metà da ormai ben dieci anni. Nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare: ecco tutti i dettagli a riguardo, di chi si tratta effettivamente.

In questi ultimi mesi il noto conduttore televisivo ha attirato verso di sé gli occhi indiscreti di tutto il pubblico e perfino di molti membri del mondo dello spettacolo. Fin da settembre dell’anno scorso il presentatore si è impegnato notevolmente per la realizzazione del programma il Grande Fratello Vip. Ovviamente con il reality ha riscosso un successo del tutto incontrollabile, anche se sul suo nome sono arrivate perfino innumerevoli critiche per via di alcune decisioni prese proprio in diretta davanti a tutta l’Italia.

Inoltre i dissapori generati con Sonia Bruganelli hanno creato il caos ed alcuni volti noti nell’ambito della televisivo si sono schierati pesantemente contro di lui. Dopo la finale del reality però tutto si è disperso nell’aria, il suo nome infatti non si sente proprio dall’ultima puntata mandata in onda.

La quale vedeva come vincitrice indiscussa proprio Jessica Selassié. Lui è abituato a spifferare tutti i segreti dei più grandi volti italiani e non essendo a capo del noto settimanale Chi, sul suo conto però trapela realmente poco.

Alfonso Signorini innamorato perso, il loro amore va avanti ormai da ben dieci anni: ecco tutti i dettagli a riguardo

Come vi abbiamo già anticipato lui è a conoscenza di tutti i segreti che i Vip tentano in ogni modo di nascondere. Sul suo conto invece sono davvero poche le informazioni che vengono rese pubbliche senza un suo consenso o uno scopo in particolare. Ebbene, da ormai diversi anni non è mai stato comunicato un nome, poi confermato da lui stesso, che poteva in qualche modo essere sentimentalmente legato a lui. Nelle ultime ore però lui stesso ha pubblicato uno scatto con una dedica in particolare.

Ebbene si, il noto conduttore ha deciso di scattare un selfie insieme al proprio gatto aggiungendo una curiosa descrizione. Questa ultima ha intenerito molti suoi fan, i quali hanno poi fatto i complimenti al presentatore.

“Io&Teo. Dieci anni insieme, si diventa vecchietti.” – Queste sono le parole di Alfonso Signorini dedicate direttamente al suo gatto. Ebbene si, pare infatti che per il momento lui sia ancora spensierato e che il suo unico compagno quotidiano sia proprio il suo tenero gatto di nome Teo. Bisogna però ammettere che sono davvero splendidi l’uno di fianco all’altro.