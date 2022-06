Alex Belli, l’indiscrezione: molla Delia per scappare all’estero con lei | La conosce tutta Italia

Il famoso ex vippone Alex belli torna a far parlare di sé per via di un suo gesto che non è passato affatto inosservato. Dopo il ritorno decide nuovamente di lasciare Delia per scappare all’estero proprio con lei.

Negli ultimi mesi la vita professionale e soprattutto sentimentale del famoso ex vippone è andata incontro a diverse problematiche. Queste ultime hanno caratterizzato particolarmente le sue giornate poiché hanno intaccato proprio la sua quotidianità con la donna della sua vita, ovvero Delia Duran. Per entrambi quindi sono stati mesi molti difficili ed estremamente delicati. Tutto ciò che è accaduto sotto gli occhi di tutta Italia ha impressionato e laniato senza parole non solo il pubblico ma perfino moltissimi volti del mondo dello spettacolo.

L’avvicinamento alla famosa opinionista ed influencer Soleil Sorge però sembra ormai acqua, inoltre la coppia ha ripreso per le redini la loro vita quotidiana ricostruendo l’equilibrio che nel tempo avevano perso. Questo però pare che non sia stato sufficiente per il giovane protagonista del triangolo del Grande Fratello Vip.

Pare infatti che nelle ultime ore abbia deciso nuovamente di allontanarsi dalla sua futura moglie per raggiungere proprio una donna che ha causato molteplici problemi nella sua relazione. Ovviamente questo non è passato affatto inosservato. Vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta effettivamente e cosa accadrà nei prossimi giorni.

Alex Belli lascia a casa Delia Duran per tornare nuovamente da lei: ecco di chi si tratta effettivamente

Dopo la sua partecipazione al rinomato programma televisivo condotto dal famoso Alfonso Signorini la sua carriera ha letteralmente preso il volo. Ebbene si, ciò che è accaduto sotto gli occhi di tutti e che gli stava frantumando i sogni di una vita ha giocato un ruolo fondamentale per il suo successo. In molti appunto hanno richiesto spiegazioni invitando l’ex vippone in diversi studi televisivi. Inoltre le proposte di lavoro sono incredibilmente aumentate.

Pare però che questo non basti al giovane Vip, lui infatti aspira a ben altro. Nelle scorse ore, un chiacchiericcio in particolare ha preso piede. Quest’ultimo però è stato poi confermato da una nota rivista, ovvero Nuovo TV. La donna in questione è ovviamente Soleil Sorge, già in diverse occasioni i due si sono nuovamente avvicinati solo ed esclusivamente in ambito lavorativo. Ebbene, pare che anche questa volta lo vedremo lavorare insieme.

Per chi non lo sapesse da soli pochi giorni l’ex gieffina ha accettato di prendere parte al cast del rinomato programma condotto da Ilary Blasi, ovvero l’Isola dei Famosi. Secondo quanto riportato, a breve sull’isola sbarcherà perfino il futuro marito di Delia Duran. i naufraghi quindi possono dire definitivamente addio alla pace che regnava nella loro quotidianità poiché sicuramente ne vedremo delle belle.