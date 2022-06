Torta al latte, mai fatto un dolce così tanto buono in un minuto: eccezionale | Solo 150 kcal

By

La torta al latte è davvero deliziosa, la sua preparazione è velocissima, occorre solo 1 minuto, alla fine avrai voglia di cucinarla ogni giorno!

Un dolce goloso tutti i giorni, con solo 150 Calorie a porzione, la vorranno tutti, anche chi è a dieta.

Torta al latte

La ricetta che segue soddisfa le esigenze di molti, a volte torniamo a casa con un desiderio di qualcosa di goloso, ma non abbiamo tempo o tutti gli ingredienti per preparare un dolce in casa.

Per altri cimentarsi nella preparazione dei dolci spaventa, perché mancano le capacità. Bene, la torta al latte viene incontro a tutte queste differenti occasioni in modo semplice e veloce. In più anche chi sta seguendo un regime dietetico “ristretto” potrà godere di una deliziosa fetta di torta al latte.

Perfetta per la merenda o la colazione avremo a disposizione una soffice delizia con cui soddisfare la nostra voglia di golosità! Vediamo allora cosa occorre, e di quali ingredienti abbiamo bisogno e come procedere passo passo alla sua realizzazione.

Ingredienti

150 grammi di farina per dolci

100 ml di latte

50 ml di olio vegetale ( secondo il proprio gusto)

2 uova medie

50 grammi di dolcificante stevia (oppure in alternativa 100 gr di zucchero normale o di canna)

10 grammi di lievito per dolci

10 grammi di vanillina

zucchero a velo per decorare q.b. (facoltativo)

Preparazione della Torta al latte

Per iniziare prendiamo una capiente ciotola in cui rompere le uova , versare il dolcificante stevia (o lo zucchero secondo la scelta fatta), e aiutandosi con una frusta a mano iniziare a lavorare gli ingredienti per amalgamare bene il tutto.

Quando il composto è ben fluido possiamo unire sia l’olio che il latte, e continuiamo ad usare la frusta mescolando fin quando non vedremo gli ingredienti avere una consistenza liscia.

Una volta ottenuto questo uniamo la vanillina, sempre amalgamando bene e, versiamo la farina e il lievito setacciati per non formare grumi e continuiamo ad amalgamare e a mescolare, per ottenere alla fine un impasto denso e senza grumi.

Ora una volta pronto l’impasto possiamo prendere uno stampo apribile e

dopo averlo foderato con della carta da forno, lo imburriamo per bene per poi versare al suo interno il composto appena lavorato.

Portiamo a temperatura il forno che deve essere preriscaldato e inseriamo lo stampo che deve cuocere a una temperatura di 180°C per 40 minuti.

Una volta terminato il tempo di cottura facciamo la prova dello stecchino, per controllare che la torta sia pronta. e lo stecchino resterà asciutto vuol dire che possiamo estrarla dal forno.

La lasciamo raffreddare a temperatura ambiente e poi la liberiamo dallo stampo prima di portarla a tavola. Quindi dopo averla messa su un piatto da portata, se lo si gradisce, utilizzando un colino, la decoriamo con una spolverata di zucchero a velo.

La torta al latte è una torta talmente gustosa che nessuno saprà resistere e voi renderete felici sia gli adulti che i bambini, tutti ne andranno letteralmente matti e vi chiederanno il bis!