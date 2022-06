Tomaso Trussardi, altro che Michelle: mano per mano con l’amore della sua vita | FOTO

Il noto imprenditore Tomaso Trussardi volta finalmente pagina dimenticandosi definitivamente di Michelle e decide di mostrarsi in pubblico mano per la mano con l’amore della sua vita. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta.

Ormai diversi mesi fa l’ex coppia più amata da tutti gli italiani ha annunciato la loro separazione definitiva, ovviamente questo ha scatenato un putiferio mediatico che li ha isti come protagonisti indiscussi di innumerevoli chiacchiericci e voci di corridoio. I due condividevano la loro quotidianità ormai da moltissimi anni e tutto procedeva a gonfie vele fino a circa qualche anno fa quando appunto sono iniziate le prime problematiche.

Dopo l’annuncio del loro allontanamento la donna, nonché nota conduttrice famosa nel mondo dello spettacolo ovvero Michelle Hunziker, ha deciso di prendere nuovamente in mano le redini della propria vita continuando a percorrere la strade da lei sessa scelta da sola. Ovviamente entrambi si sono ripromessi di mantenere un rapporto vivo ed armonioso per via delle loro due figlie, ovvero Sole e Celeste. Questo però non ha fermato la donna nell’intraprendere una nuova relazione con uno dei medici più famosi nel mondo dello spettacolo.

La relazione con Giovanni Angiolini appunto procede a gonfie vele, a differenza sua però il noto imprenditore ha deciso di mantenere lineare la sua quotidianità senza investire il suo tempo in compagnia di qualcun altro se non per lavoro. Nelle ultime ore però pare che la sua scelta sia ormai lontana dalla quotidianità di questi ultimi giorni. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è effettivamente successo ed ovviamente di chi realmente si tratta.

Tomaso Trussardi in pubblico mano per la mano con l’amore della sua vita: di chi si tratta

Come vi abbaiamo già anticipato l’uomo nonostante i mesi passati dalla sua separazione dalla famosa conduttrice Michelle Hunziker non ha mai voltato completamente pagina. Oltre agli innumerevoli impegni di lavoro infatti non lo abbiamo visto partecipe ad incontri privati e di genere sentimentale. Bisogna però ammettere che l’imprenditore ama molto la sua privacy e per questo non renderebbe mai pubblica un’uscita di tale calibro.

Nelle ultime ore però l’uomo, padre di due splendide bambine, ha deciso di staccare un po’ dalla sua routine dedicandosi completamente a Sole e Celeste. Insieme appunto si sono recati a Gardaland ed alcuni scatti lo immortalano mano nella mano con gli amori della sua vita, ovvero le sue figlie. Ovviamente insieme a loro vi era proprio il levriero Odino, da loro tanto amato. Insieme hanno trascorso una splendida giornata ed hanno provato moltissime attrazioni tra cui perfino quella creata prendendo ispirazione dal film di Jumanji The Adventure.