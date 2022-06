Nuova principessa a Monaco, ‘brutta’ fine per Charlene: si è fatta fregare il posto da lei

By

Charlene Wittstock fatta fuori dai giochi: arriva la nuova ‘principessa’ a Monaco. La sudafricana si è fatta fregare il posto da lei, una donna bellissima e dal fascino straordinario.

Alberto di Monaco mette in panchina Charlene. La bella sudafricana fatta da parte: arriva la nuova star del Principato. Il sovrano beccato proprio con lei. Che scalpore!

Charlene Wittstock fatta fuori dai giochi

Charlene Wittstock è di nuovo al centro dell’attenzione mediatica. La principessa sudafricana ha fatto tanto parlare di sé nei giorni scorsi per una notizia che fa tremare nuovamente il Principato: la consorte di Alberto II si è beccata il covid e per un po’ di tempo non potrà prendere di nuovo parte agli eventi pubblici e ufficiali organizzati dalla Corona.

Durante questo periodo di assenza, Alberto che invece è risultato negativo al test anti covid, potrà procedere tranquillamente con le sue visite ufficiali. Approfittando dell’assenza della consorte, il sovrano si è ritrovato nuovamente al centro di gossip e pettegolezzi.

Sapete con chi è stato beccato mentre la moglie è in isolamento? Proprio con lei, una donna bellissima e affascinante. Il Principato trema: è in arrivo una nuova principessa a Monaco?

Chi è la bellissima beccata in compagnia di Alberto

Charlene e Alberto sono una delle coppie più chiacchierate e discusse del mondo reale. Ad attirare l’attenzione questa volta però non è la principessa sudafricana ma il sovrano monegasco beccato in compagnia di una donna bellissima: stiamo parlando di Mélanie Laurent, attrice e regista francese. L’indiscrezione arriva dal settimanale tedesco Das Neue che parla di una ‘nuova principessa’ a Monaco.

La star internazionale è atterrata nel Principato monegasco qualche giorno fa ed è stata fotografata proprio insieme al consorte di Charlene. Che cosa ci fanno i due fianco a fianco, complici e sorridenti?

Forse sta per nascere una nuova coppia? Alberto II ha intenzione di sostituire Charlene e di far diventare Mélanie la nuova principessa di Monaco? I sudditi della coppia reale possono stare tranquilli, nessun tradimento all’orizzonte (almeno in pubblico).

Il sovrano monegasco ha preso parte insieme all’attrice francese a una esposizione oceanografica e ad una mostra dedicata al sovrano Alberto I, “Peintre et photographe du prince Albert Ier. Louis Tinayre au Spitzberg (1906-1907)”.

Mélanie e Alberto sono accomunati dalla stessa passione per l’ambiente marino e gli oceani e questa mostra è stata l’occasione per incontrarsi. Loro, che sono amici da tempo, hanno avuto modo di rivedersi a distanza di anni.

I due sono apparsi complici e felici, l’uno accanto all’altra. Cosa penserà Charlene di Mélanie? Intanto della principessa, da quando è stata comunicata la sua positività al covid, non si hanno notizie. Un portavoce della famiglia Grimaldi ha fatto solo sapere che la Wittstock presenta sintomi lievi ma fortunatamente nulla di preoccupante.